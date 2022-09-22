Питер обогнал Москву. Своими зарплатами недовольны 85% россиян

Около 85% россиян недовольны уровнем своих зарплат, за шесть лет удовлетворенность зарплатой выросла у программистов, медицинского персонала, региональных представителей и рабочих, снизилась — у бухгалтеров, юристов, логистов и госслужащих. Об этом сообщили ТАСС в исследовательском центре портала Superjob, который провел соответствующий опрос среди населения.

Опрос проводился во всех округах России 12-16 сентября 2016 года среди экономически активного населения старше 18 лет, имеющего постоянную работу по репрезентативной выборке. В опросе приняло участие 1,6 тысячи респондентов.

Сегодня уровнем своего дохода довольны 15% работающих, не удовлетворены размером заработной платы 85%. Чаще всего величина ежемесячного заработка устраивает молодежь (19% среди тех, кому еще нет 25) и женщин (17%)«, сообщили в Superjob.

По данным опроса, менее всего россияне были удовлетворены своим доходом 10 лет назад (12% в 2006 году, шесть лет назад тех, кого устраивал размер зарплаты, было 16%).

Как отмечают эксперты центра, степень удовлетворенности зарплатой зависит от множества факторов, в числе которых регион проживания, привычная модель потребления, наличие кредитов, состав семьи. Так, жители Санкт-Петербурга зарплатой удовлетворены чаще, чем жители Москвы (19% и 14% соответственно), а респонденты с заработком менее 25 тыс. рублей довольны своим доходом практически наравне с теми, кто получает в месяц более 45 тыс. рублей (14% и 15% соответственно).

Среди представителей 25 профессиональных групп больше всего довольных своим заработком среди программистов (25%). «Это неудивительно, ведь IT-сфера — лидер по темпам роста зарплатных предложений: плюс 64,5% за шесть лет», — отметили в исследовательском центре. На втором месте — директора: 23% удовлетворенных уровнем дохода; среди медицинских работников и региональных представителей своей зарплатой удовлетворены по 22%. Наименьшее число сотрудников, довольных своей зарплатой, — среди менеджеров по рекламе (9%), госслужащих и логистов (по 10%).

За шесть лет степень удовлетворенности зарплатой больше всего выросла у медиков (13% в 2010 году и 22% на данный момент соответственно), программистов (18% и 25%), региональных представителей (17% и 22%) и рабочих (9% и 13%). Убавилось оптимизма в отношении размера зарплаты у логистов (15% шесть лет назад и 10% сегодня), юристов (20% и 13%), бухгалтеров (19% и 13%), госслужащих (14% и 10%) и менеджеров по продажам (14% и 11%).