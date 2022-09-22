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Политика > В России

Борьба за семью. Регионы России усилят меры по сокращению разводов

25 октября, 09:06
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Регионы России принимают меры по снижению числа разводов и сохранению семей. В православном центре Владикавказской и Аланской епархии уже в 2017 году появится Общество поддержки семьи, а в Фонде Кадырова помогают молодоженам в решении жилищных проблем и в организации свадеб.

По данным Росстата, в январе-августе 2016 года количество браков в целом по стране превысило число разводов. По сравнению с аналогичным периодом годом ранее, желающих узаконить отношения стало меньше на 11,4% — в брак вступило порядка 660,9 тыс. новых пар. При этом стали больше разводиться: за тот же период разорвали отношения около 402,4 тыс. семей против 395 тыс. в 2015 году.

На достаточно высокий уровень разводов в нашей стране влияют несколько факторов. Институт семьи давно находится в кризисе и в России, и в европейских странах. То есть семейный образ жизни стал менее привлекательным, чем одиночно-холостятский, рассказал ТАСС завкафедрой социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова доктор философских наук Анатолий Антонов.

По его словам, это приводит к тому, что во многих странах, в частности в России, увеличивается доля сожительств — юридически не оформленных отношений, в которых, как правило, нет детей. Эта форма отношений не новая, но, во всяком случае, еще 20-30 лет назад она была не так распространена. По последней переписи населения с 2002 по 2010 годы в России число сожительств выросло на 5% и составило около 13%. Эта тенденция будет усиливаться и дальше, считает Антонов.

Он также отметил, что число зарегистрированных союзов сокращается и по другой причине: в брачный репродуктивный возраст вступают мужчины и женщины, родившиеся в 1990-е годы. В это время у нас было резкое сокращение рождаемости по стране… Сейчас эти люди вступают в брак — их численность меньше, поэтому и браков меньше, пояснил заведующий кафедрой.

Автор

Олег Корин

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