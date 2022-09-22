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Полезные привычки. Названы российские города, жители которых хотят дольше жить

16 ноября, 06:54
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Ожидания россиян по продолжительности жизни растут — в среднем граждане хотели бы доживать до 81,3 года. Это на 1,6 — 2 года больше, чем в 2015 году — тогда респонденты назвали желаемый возраст долголетия в 79,7 года.

Сравнительное исследование Финансового университета при правительстве показало, что самые высокие ожидания по продолжительности жизни демонстрируют жители Грозного, Махачкалы, Севастополя, Набережных Челнах и Новокузнецка. Самые низкие отмечены в Уфе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Москве и Ростове-на-Дону.

По данным Всемирного Банка, сегодня «чемпионом мира» по ожиданиям продолжительности жизни считается Гонконг с показателем 84 года, за ним следуют Япония и Испания с надеждами уйти в мир иной не раньше 83,6 и 83,1 года, соответственно.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения в 2015 году в нашей стране этот показатель, в среднем, составлял 63,4 года (67,8 года для женщин и 59 лет для мужчин). Россия в данном случае стоит на 104 месте из 183 рассмотренных ВОЗ государств. На первом месте Япония с 74,9 лет здорового долголетия, далее Сингапур (73,9 лет) и Корея (73,2 года). На последнем месте Сьерра- Лионе с «всего» 44,4 годами.

Одним из мощных фактором, определяющих продолжительность жизни в России, как отмечается в исследовании Финансового Университета, является государственная политика по внедрению принципов здорового образа жизни, позитивное отношение к собственному здоровью самих граждан.

По данным исследования, к сожалению, только 20 процентов опрошенных респондентов заявляют о том, что в их окружении много тех, кто заботится об улучшении своего здоровья, сообщает «Российская газета». При этом доля сторонников здорового образа жизни за год уменьшилась по сравнению с прошлогодними показателями — 26 процентов от общего числа семей.

Более двух третей населения поддерживает меры государства по сокращению потребления спиртного, табака и наркотических веществ. Одновременно социологи зафиксировали, что в России растет число тех, кто считает, что окружающие стали меньше курить и употреблять спиртное.

Автор

Олег Корин

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