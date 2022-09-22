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Политика > В России

Кубинская память. Улицы в российских городах называют в честь Фиделя Кастро

06 декабря, 20:54
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Глава управы московского района Северное Медведково Борис Трофимов предложил назвать два проектируемых проезда на северо-востоке Москвы именем Фиделя Кастро — скончавшегося 26 ноября экс-лидера коммунистической Кубы. Такое предложение глава управы направил председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову. Шапошников одобрил инициативу.

Трофимов предлагает назвать в честь команданте проектируемые проезды N6205 и N6204, передает ТАСС. По его словам, это «не повлечет социальной напряженности», потому что местным жителям не придется менять адрес: хотя проезды находятся в жилом секторе района Северное Медведково, ни одно из строений не имеет к нему адресной привязки, объяснил глава управы.

Кроме того, Трофимов предложил увековечить память Фиделя Кастро установкой памятника в районе этих проездов. Сквер имени 50-летия ВЛКСМ, находящийся в пределах вышеуказанных проездов, обладает возможностью разместить на своей территории памятник кубинскому лидеру и создать целостность исторического облика, отметил Трофимов.

Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сам говорил, что в ближайшее время появится инициатива назвать улицу Москвы в честь Кастро, «будет рассмотрена и найдет поддержку в сердцах и мыслях москвичей и депутатов Мосгордумы». По сообщению агентства «Москва», он положительно оценил инициативу Трофимова.

В пресс-службе председателя московского парламента агентству сказали, что с учетом значимой роли Фиделя Кастро в мировой истории и укреплении российско-кубинских отношений в Мосгордуме поддержат предложение.

Там напомнили, что, согласно городскому закону о наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена Москвы, парламент города не принимает решения о наименовании улиц: «Присвоение имен, фамилий известных жителей Москвы, граждан Российской Федерации и иностранных граждан может производиться только новым улицам и по истечении 10 лет со дня смерти указанных лиц, за исключением случаев, когда такое присвоение рекомендовано президентом РФ и мэром Москвы».

Сам Шапошников отметил, что вопрос об установке памятника в сквере имени 50-летия ВЛКСМ будет рассмотрен в комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме.

Тем временем на Кубе правительство запретит называть улицы и публичные места именем Фиделя Кастро. Президент Кубы Рауль Кастро, объявивший об этом, объяснил, что выполняет волю своего брата, который не хотел развития культа личности. На следующей сессии Национальная ассамблея примет закон, согласно которому имя Фиделя Кастро после его смерти «никогда не будет использовано в названиях учреждений, улиц, парков, публичных мест».

Улица Фиделя Кастро уже давно есть в небольшом селе Ир рядом с Владикавказом в районе Пригородный Республики Северная Осетия — Алания. Согласно сайту района, на ней располагается администрация Ирского сельского поселения.

В честь Кастро назовут одну из улиц столицы Дагестана. Мэр Махачкалы Муса Мусаев отметил, что Фидель — политический деятель мирового масштаба, который долгие годы поддерживал теплые дружеские отношения с Россией, сообщает РИА «Карачаево-Черкесия».

Возможность переименования в честь Кастро одной из улиц обсуждают жители Перми, с такой просьбой в строительную компанию «Трест N14» обратились потенциальные новоселы.

Такую же инициативу обсуждают в Брянске, однако в пресс-службе брянского горсовета местному изданию «Брянская улица» заявили, что подобных предложений к ним не поступало и этот вопрос вообще не рассматривался.

Автор

Олег Корин

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