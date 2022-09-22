Следствие продолжается. В России объявлен день траура по жертвам катастрофы Ту-154

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека.

Среди погибших были петербуржцы – директор департамента культуры министерства обороны РФ Антон Губанков, корреспондент Первого канала Дмитрий Рунков и Оксана Бадрутдинова.

У входа в Дом журналиста на Невском проспекте установлен мемориальный стол с фотографиями Губанкова и Рункова. Сюда с утра люди несут цветы.

В понедельник в Сочи продолжается поисково-спасательная операция в районе крушения самолета Минобороны Ту-154, сообщает РИА Новости. В поселке Хоста, куда на берег, по словам представителей оперативных служб, спасатели доставляют все, что находят в море, жители выходят к центральному пляжу и пирсам. На небольшой площадке у пляжа дежурят журналисты с фотоаппаратами и телекамерами, надеясь заснять момент доставки на берег очередной находки. Проход по пляжу ограничивают сотрудники полиции. Около железнодорожного вокзала Хосты дежурят несколько специальных автомобилей МЧС, министерства транспорта, полиции.

На парапете пирса лежат алые розы, букеты из четного количества цветов перевязаны черными ленточками с подписью «Вечная память». Между цветов лежат церковные свечи.

С берега заметно, как расширилась территория поисков. В воскресенье корабли и вертолеты были сосредоточены только в районе горы Ахун, а уже в понедельник растянулись на несколько километров вдоль побережья до Адлера.

По делу о крушении самолета Ту-154 Минобороны над Черным морем проверяются четыре основные версии, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Российские спецслужбы не располагают данными о возможном теракте на борту самолета Минобороны. В сообщении указано, что признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено.

Основными рабочими версиями остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета, отметили в ФСБ. По состоянию на настоящий момент установлены очевидцы падения авиалайнера, имеется также запись видеорегистратора. С ними работают члены следственной группы.

Сразу несколько медицинских учреждений в России назовут в честь врача и филантропа Елизаветы Глинки, погибшей в катастрофе самолета Ту-154 в шести километрах от сочинского побережья. Имя Доктора Лизы присвоят хоспису в Екатеринбурге, одному из учреждений Минобороны РФ, а также детской больнице в Грозном.

О том, что больницу в столице Чечни назовут в честь Глинки, сообщил в своем аккаунте в Instagram глава республики Рамзан Кадыров.

Памятный концерт в честь художественного руководителя ансамбля имени Александрова Валерия Халилова, погибшего в авиакатастрофе Ту-154 в районе Сочи, состоится в марте 2017 года, сообщили РИА Новости в дирекции фестиваля «Спасская башня».