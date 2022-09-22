Снижение тревожности. Социологи выяснили основные страхи россиян

Основные опасения россиян по-прежнему связаны с угрозой возникновения международных конфликтов и ростом цен, хотя «индексы страха» в целом к концу прошлого года снизились, следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Рассчитанный социологами «индекс страхов» показывает, каких проблем россияне опасаются больше всего. Этот показатель измеряется в пунктах и колеблется в пределах от —100 до 100: чем выше значение, тем более вероятным кажется возникновение проблемы, передает РИА Новости.

«Индекс страхов» по проблеме международных конфликтов составил 14 пунктов (в январе 2016 года он был равен 23 пунктам), индекс относительно подорожания товаров и обесценивания сбережений снизился в декабре до минимального значения в 2016 году (10 пунктов против 19 в начале года). При этом по другим проблемам они оказались в области отрицательных значений. Так, «индекс страхов» роста преступности в декабре опустился до —1 пункта, меньше стали беспокоить россиян и внутренние беспорядки и конфликты (-7 пунктов). Следующую строчку занимают проблемы со здоровьем: результат здесь равен —8 пунктам. При этом меньше всего людей беспокоит возможность появления семейных проблем (-50 пунктов).

Исследование проводилось в конце декабря 2016 года в 130 населенных пунктах 46 регионов России среди 1,6 тысячи респондентов. По словам руководителя исследовательских проектов ВЦИОМ Михаила Мамонова, первая причина снижения тревожности — стабильность на валютном рынке, а вторая — многочисленные заявления руководства страны о том, что Россия стремится к миру.