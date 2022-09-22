8 февраля

Новая
статья
1
Выберите раздел ↓
Политика > В России

Земельный спрос. Россияне подали тысячи заявок на "дальневосточный гектар"

01 февраля, 14:39
4
голоса

Понравился материал?
нажми ↓

Было интересно!

1 февраля начинается основной этап реализации закона о «дальневосточном гектаре». Если раньше подать заявку на бесплатный участок земли могли только жители Дальневосточного федерального округа (ДФО), то теперь это сможет сделать любой россиянин независимо от того, где он живет.

В регионах ДФО уже готовятся к резкому увеличению числа заявок. Глава Минвостокразвития Александр Галушка ранее сообщал, что по опросам ВЦИОМ, подать заявку на получение гектара готовы 14% жителей России. Сами дальневосточники за время действия закона подали более 30 тысяч заявок и многие уже получили землю в пользование.

За первые 11 часов реализации третьего этапа уже оформлено около 2 тыс. заявок, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Ранее за 4 месяца реализации второго этапа, а он наиболее репрезентативный, когда вся дальневосточная земля стала возможной для предоставления, было подано около 30 тыс. заявок, передает ТАСС. То есть за первые 11 часов почти 7% от того, что было подано за 4 месяца.

Если говорить с точки зрения спроса на землю, в первые 11 часов на первом месте Приморский край — более 600 заявок из тех 2 тыс., которые поданы, отметил министр. На втором месте — Хабаровский край с более 400 заявками, на третьем месте республика Саха (Якутия), более 200 заявок подано в этом субъекте РФ.

Сейчас более 200 заявок поданы на получение «гектара» на Курилах. Активнее всего «дальневосточными гектарами» на данный момент интересуются жители самого Дальнего Востока, которые берут землю в соседних регионах, и Москвы.

С переходом на третий этап реализации закона о «дальневосточном гектаре» значительно выросла нагрузка на Федеральную информационную систему (ФИС) «НаДальнийВосток.рф», через которую можно подать заявку на «гектар» и указать границы интересующего участка. Одновременно на сайт в некоторые часы заходили до 17 тыс. человек, но система не дала сбой, благодаря ранее проведенной работе по усилению ее «пропускной» способности.

Автор

Олег Корин

Новое на сайте

Вручая премии. Путин рассказал о прекрасном неизбежном будущем России
Новая статья

8 февраля

Вручая премии. Путин рассказал о прекрасном неизбежном будущем России

Обучать и влиять. Томский университет подготовит специалистов в области миграции
Новая статья

Обучать и влиять. Томский университет подготовит специалистов в области миграции

Чипированные таблетки. Россияне смогут проследить путь лекарств от производителя до аптеки
Новая статья

Чипированные таблетки. Россияне смогут проследить путь лекарств от производителя до аптеки

Опасные игры. На Байкале запретили "Ледяную карусель"
Новая статья

Опасные игры. На Байкале запретили "Ледяную карусель"

Брат Путина. Во Владимирской области новорожденного назвали Шойгу
Новая статья

Брат Путина. Во Владимирской области новорожденного назвали Шойгу

Читать все статьи →

Материалы из раздела

Вручая премии. Путин рассказал о прекрасном неизбежном будущем России

08 февраля 2017

Вручая премии. Путин рассказал о прекрасном неизбежном будущем России

Гарантии безопасности. Треть россиян готовы к усыновлению

06 февраля 2017

Гарантии безопасности. Треть россиян готовы к усыновлению

Чипированные таблетки. Россияне смогут проследить путь лекарств от производителя до аптеки

01 февраля 2017

Чипированные таблетки. Россияне смогут проследить путь лекарств от производителя до аптеки

Снижение тревожности. Социологи выяснили основные страхи россиян

30 января 2017

Снижение тревожности. Социологи выяснили основные страхи россиян

08 февраля 15:39 Новая статья

Вручая премии. Путин рассказал о прекрасном неизбежном будущем России

06 февраля 15:21

Обучать и влиять. Томский университет подготовит специалистов в области миграции

06 февраля 15:13

Гарантии безопасности. Треть россиян готовы к усыновлению

01 февраля 14:39

Земельный спрос. Россияне подали тысячи заявок на "дальневосточный гектар"

01 февраля 14:29

Чипированные таблетки. Россияне смогут проследить путь лекарств от производителя до аптеки

30 января 13:55

Игры с огнем. Тамбовские школьники сожгли историческое здание

30 января 12:43

Брат Путина. Во Владимирской области новорожденного назвали Шойгу

30 января 11:31

Знаковый 2018. Подготовка Казани к Чемпионату мира по футболу идет с опережением

30 января 11:17

Снижение тревожности. Социологи выяснили основные страхи россиян

28 января 11:45

Рейтинг аварийности. В Томской области самые безопасные дороги России

27 января 19:37

Опасные игры. На Байкале запретили "Ледяную карусель"

26 января 10:22

Достойный вид. Улицы российских городов изменятся за 5 лет

25 января 16:10

Столетие революции. В Крыму появится памятник Примирения

23 января 09:25

Яркая этикетка. Производителей обяжут обогащать продукты полезными веществами

23 января 09:16

Контрафакт как последствие. Минэкономразвития считает антитабачную концепцию противоречащей Конституции

20 января 20:21

Ущерб от роста. В Краснодарском крае разрешат охоту на лебедей

20 января 19:50

Ручная работа. В Рыбинске построят снежную крепость, чтобы попасть в Книгу рекордов

20 января 17:37

Тур и бизнес. Екатеринбург признан самым перспективным направлением делового туризма среди регионов

29 декабря 09:00

«Снежная королева 3. Огонь и лед». Герои мультфильма поздравят пассажиров столичного метро

26 декабря 16:06

Следствие продолжается. В России объявлен день траура по жертвам катастрофы Ту-154

26 декабря 15:48

Инвестиционная популярность. Оборот краудинвестинговой площадки StartTrack за 2016 год вырос в 4,5 раза

22 декабря 11:50

В вечной мерзлоте. В Якутии собирают урожай помидоров

22 декабря 11:03

Массовые последствия. В Иркутске проверяют и изымают алкоголь

20 декабря 11:24

Юмор и история. В Крыму определили самого вежливого водителя

16 декабря 15:01

19 декабря в Москве пройдет бизнес-конференция STDAY: New Year

12 декабря 08:21

Не успеет испугаться. Российские крейсеры оснастят гиперзвуковыми крылатыми ракетами

09 декабря 17:09

Впервые за 8 лет. Президентское послание Федеральному Собранию вызвало рекордный интерес

06 декабря 20:54

Кубинская память. Улицы в российских городах называют в честь Фиделя Кастро

06 декабря 19:12

Стратегические объекты. Жители Хакасии засняли на видеорегистраторы падение метеорита

06 декабря 17:33

Доверие граждан. Путин призвал беречь «чистоту судейского корпуса»

06 декабря 11:25

Бюджетные машины. Все такси Подмосковья будут белыми

05 декабря 21:06

Деталь при президенте. Путин дал старт новому производству на заводе

02 декабря 09:17

40 суток без солнца. В Мурманск пришла полярная ночь

16 ноября 06:54

Полезные привычки. Названы российские города, жители которых хотят дольше жить

15 ноября 18:05

Местное приветствие. В Перми появились линии электропередач в виде футболистов

15 ноября 17:14

Человек против электричества. Жителям Самары пришлось толкать троллейбус

15 ноября 12:35

Квадратные метры. Правительство увеличило финансирование нового жилья в регионах

11 ноября 17:10

Уникальная находка. Ветеран из Владимира завещал почти 2 млн рублей роддомам

09 ноября 12:42

Властные идеи. Доска позора для чиновников появится в Симферополе

08 ноября 14:30

Ужесточающая политика. Минфин заставляет регионы избавиться от долгов

31 октября 20:30

Не размывая ценности. Путин поддержал введение года единства российской нации

31 октября 17:43

Недорого и онлайн. Томские ученые научились диагностировать депрессию и стресс

28 октября 19:04

Сезонная вакцинация. Россияне в 10 раз меньше стали болеть гриппом

27 октября 11:46

Права детей. Опекунов и приемных родителей будет проверять Следственный комитет

27 октября 11:31

Оперативная дорога. На дорогах Сибири появилось радиооповещение для водителей

27 октября 11:12

Миллионы лет. На Байкале нашли кость древнего попугая

26 октября 18:20

Ниже нормы. Синоптики обещают снегопады в Центральной России

25 октября 09:06

Борьба за семью. Регионы России усилят меры по сокращению разводов