1 февраля начинается основной этап реализации закона о «дальневосточном гектаре». Если раньше подать заявку на бесплатный участок земли могли только жители Дальневосточного федерального округа (ДФО), то теперь это сможет сделать любой россиянин независимо от того, где он живет.

В регионах ДФО уже готовятся к резкому увеличению числа заявок. Глава Минвостокразвития Александр Галушка ранее сообщал, что по опросам ВЦИОМ, подать заявку на получение гектара готовы 14% жителей России. Сами дальневосточники за время действия закона подали более 30 тысяч заявок и многие уже получили землю в пользование.

За первые 11 часов реализации третьего этапа уже оформлено около 2 тыс. заявок, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Ранее за 4 месяца реализации второго этапа, а он наиболее репрезентативный, когда вся дальневосточная земля стала возможной для предоставления, было подано около 30 тыс. заявок, передает ТАСС. То есть за первые 11 часов почти 7% от того, что было подано за 4 месяца.

Если говорить с точки зрения спроса на землю, в первые 11 часов на первом месте Приморский край — более 600 заявок из тех 2 тыс., которые поданы, отметил министр. На втором месте — Хабаровский край с более 400 заявками, на третьем месте республика Саха (Якутия), более 200 заявок подано в этом субъекте РФ.

Сейчас более 200 заявок поданы на получение «гектара» на Курилах. Активнее всего «дальневосточными гектарами» на данный момент интересуются жители самого Дальнего Востока, которые берут землю в соседних регионах, и Москвы.

С переходом на третий этап реализации закона о «дальневосточном гектаре» значительно выросла нагрузка на Федеральную информационную систему (ФИС) «НаДальнийВосток.рф», через которую можно подать заявку на «гектар» и указать границы интересующего участка. Одновременно на сайт в некоторые часы заходили до 17 тыс. человек, но система не дала сбой, благодаря ранее проведенной работе по усилению ее «пропускной» способности.