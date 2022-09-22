Гарантии безопасности. Треть россиян готовы к усыновлению

Доля респондентов, допускающих для себя возможность усыновить ребенка, сегодня составляет 30% против 20% в октябре 2015 года, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно исследованию, о том, что уже являются усыновителями, сообщили 2% опрошенных. Не считают для себя возможным усыновить ребенка 64% россиян. Число усыновителей в окружении респондентов за полтора года существенно выросло (если в октябре 2015 года о наличии таких знакомых говорили 26%, то в январе 2017 года — 35%. Половина участников опроса (53%) уверенно говорит о том, что в их кругу знакомых усыновителей нет.

По данным опроса, уровень одобрения «закона Димы Яковлева» (вступил в силу 1 января 2013 года) в РФ остается высоким: по данным опроса 2017 года – 71% (в 2015 года – 70-76%), передает РИА Новости. В то же время доля противников документа достигла максимума за все годы измерений и составила 25%.

Даже при условии предоставления гарантий безопасности жизни и здоровья усыновленных детей со стороны США и других стран 54% россиян высказываются категорически против отмены закона, принятого четыре года назад. Обратной позиции придерживается 41% респондентов.

С 1 января 2013 года в России действует так называемый «закон Димы Яковлева», запрещающий усыновление российских детей гражданами США, принятый после нескольких резонансных случаев жестокого обращения американских усыновителей с приемными детьми из РФ, после которых виновные остались безнаказанными. Он получил название по имени двухлетнего мальчика из России Димы Яковлева, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.

Опрос ВЦИОМ проведен 28-29 января 2017 года в ходе телефонного интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.