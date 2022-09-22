Без противоречий. В 2017 году в школах появятся новые учебники по истории

Минобрнауки намерено ввести новые учебники по истории в российских школах уже в 2017 году, сказала глава ведомства Ольга Васильева на конференции «История России в XXI веке глазами школьников».

В 2013 году президент Владимир Путин заявил, что нужно разработать единые учебники истории России для школы, которые будут написаны хорошим русским языком и лишены внутренних противоречий. Историко-культурный стандарт для будущих школьных учебников по истории России был подготовлен на базе Института русской истории.

Стандарт включает в себя принципиальные оценки ключевых событий прошлого, основные подходы к преподаванию отечественной истории в современной школе с перечнем обязательных для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий, передает ТАСС. Он призван содействовать формированию единого культурно-исторического пространства Российской Федерации.

После утверждения стандарта все учебники истории России должны были пройти специальную экспертизу на соответствие ему, соответственно, и федеральный перечень учебников по этому предмету был пересмотрен.

Глава Минобрнауки Ольга Васильева на пленарном заседании всероссийской конференции «История России в ХХI веке глазами школьников» заявила, что ЕГЭ по истории России должен быть в списке обязательных.

В то же время глава департамента информационной политики Минобрнауки Андрей Емельянов заявил, что механизма и даты введения обязательного ЕГЭ по истории России еще нет.

Сейчас выпускники школ сдают два обязательных экзамена — ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня.