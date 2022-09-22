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Политика > В России

Без тормозов. Поволжье и Сибирь стали лидерами по уголовным делам за повторное нарушение ПДД

27 февраля, 18:45
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Поволжье и Сибирь стали лидерами среди регионов России по числу уголовных дел по новой статье УК — за повторное нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

Статья 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» была введена с 1 июля 2015 года и применяется довольно активно, сообщил представитель Генпрокуратуры.

По данным статистики, за 2016 год на территории Российской Федерации зарегистрировано свыше 85 тыс. (таких) преступлений, сообщает ТАСС. При этом наибольшее количество таких преступлений совершено в Приволжском (19 тыс.), Сибирском (18,6 тыс.), Центральном (почти 15 тыс.) федеральных округах, из них только на территории Москвы и Московской области — почти 3,5 тыс..

Автор

Олег Корин

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