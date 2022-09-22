5 марта

Новая
статья
1
Выберите раздел ↓
Политика > В России

Комфортная среда. Регионам придется вернуть деньги в случае невыполнения работ по благоустройству

27 февраля, 19:10
4
голоса

Понравился материал?
нажми ↓

Было интересно!

Субсидии на создание городской среды в регионах придется вернуть в бюджет РФ в случае невыполнения работ по благоустройству, сказал вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак в рамках инвестиционного форума в Сочи.

Будут ли деньги из федерального бюджета на следующие годы не известно, передает РИА Новости. Пока они в трехлетнем бюджете на следующие годы не предусмотрены, рассказал Козак.

По его словам, так или иначе, но использование предоставления субсидий для создания комфортной городской среды и выполнения обязательств, которые возникают из получения субсидий, будет контролироваться в течение всех пяти лет работы программы.

По его словам, есть меры финансовой ответственности за неисполнение обязательств, принятых в связи с получением субсидий.

Поэтому если в 2022 году не будет благоустроен каждый населенных пункт численностью свыше 10 тысяч жителей, то полученные субсидии в 2022 году придется возвращать, добавил Козак.

Автор

Олег Корин

Новое на сайте

Новые стены. Госдума планирует запретить "санкционку" из стран ЕАЭС
Новая статья

3 марта

Новые стены. Госдума планирует запретить "санкционку" из стран ЕАЭС

Без тормозов. Поволжье и Сибирь стали лидерами по уголовным делам за повторное нарушение ПДД
Новая статья

Без тормозов. Поволжье и Сибирь стали лидерами по уголовным делам за повторное нарушение ПДД

Годы дефицита. Медведев заявил о победе над безработицей
Новая статья

Годы дефицита. Медведев заявил о победе над безработицей

Мужская молодость. Каждый четвертый россиянин мечтает о собственном бизнесе
Новая статья

Мужская молодость. Каждый четвертый россиянин мечтает о собственном бизнесе

Объемная хирургия. Питерский врач впервые на Урале проведет операцию в 3D-очках
Новая статья

Объемная хирургия. Питерский врач впервые на Урале проведет операцию в 3D-очках

Читать все статьи →

Материалы из раздела

Новые стены. Госдума планирует запретить "санкционку" из стран ЕАЭС

03 марта 2017

Новые стены. Госдума планирует запретить "санкционку" из стран ЕАЭС

Годы дефицита. Медведев заявил о победе над безработицей

28 февраля 2017

Годы дефицита. Медведев заявил о победе над безработицей

Без тормозов. Поволжье и Сибирь стали лидерами по уголовным делам за повторное нарушение ПДД

27 февраля 2017

Без тормозов. Поволжье и Сибирь стали лидерами по уголовным делам за повторное нарушение ПДД

Без противоречий. В 2017 году в школах появятся новые учебники по истории

20 февраля 2017

Без противоречий. В 2017 году в школах появятся новые учебники по истории

03 марта 13:19 Новая статья

Новые стены. Госдума планирует запретить "санкционку" из стран ЕАЭС

28 февраля 11:29

Годы дефицита. Медведев заявил о победе над безработицей

28 февраля 06:54

Мужская молодость. Каждый четвертый россиянин мечтает о собственном бизнесе

27 февраля 19:10

Комфортная среда. Регионам придется вернуть деньги в случае невыполнения работ по благоустройству

27 февраля 18:45

Без тормозов. Поволжье и Сибирь стали лидерами по уголовным делам за повторное нарушение ПДД

20 февраля 15:32

Без противоречий. В 2017 году в школах появятся новые учебники по истории

16 февраля 15:58

ЖКХ по желанию. Медведев обязал региональные власти советоваться с жителями при благоустройстве дворов

15 февраля 15:12

Объемная хирургия. Питерский врач впервые на Урале проведет операцию в 3D-очках

15 февраля 15:02

Химики и физики. Более 700 тысяч школьников будут сдавать ЕГЭ в 2017 году

08 февраля 15:39

Вручая премии. Путин рассказал о прекрасном неизбежном будущем России

06 февраля 15:21

Обучать и влиять. Томский университет подготовит специалистов в области миграции

06 февраля 15:13

Гарантии безопасности. Треть россиян готовы к усыновлению

01 февраля 14:39

Земельный спрос. Россияне подали тысячи заявок на "дальневосточный гектар"

01 февраля 14:29

Чипированные таблетки. Россияне смогут проследить путь лекарств от производителя до аптеки

30 января 13:55

Игры с огнем. Тамбовские школьники сожгли историческое здание

30 января 12:43

Брат Путина. Во Владимирской области новорожденного назвали Шойгу

30 января 11:31

Знаковый 2018. Подготовка Казани к Чемпионату мира по футболу идет с опережением

30 января 11:17

Снижение тревожности. Социологи выяснили основные страхи россиян

28 января 11:45

Рейтинг аварийности. В Томской области самые безопасные дороги России

27 января 19:37

Опасные игры. На Байкале запретили "Ледяную карусель"

26 января 10:22

Достойный вид. Улицы российских городов изменятся за 5 лет

25 января 16:10

Столетие революции. В Крыму появится памятник Примирения

23 января 09:25

Яркая этикетка. Производителей обяжут обогащать продукты полезными веществами

23 января 09:16

Контрафакт как последствие. Минэкономразвития считает антитабачную концепцию противоречащей Конституции

20 января 20:21

Ущерб от роста. В Краснодарском крае разрешат охоту на лебедей

20 января 19:50

Ручная работа. В Рыбинске построят снежную крепость, чтобы попасть в Книгу рекордов

20 января 17:37

Тур и бизнес. Екатеринбург признан самым перспективным направлением делового туризма среди регионов

29 декабря 09:00

«Снежная королева 3. Огонь и лед». Герои мультфильма поздравят пассажиров столичного метро

26 декабря 16:06

Следствие продолжается. В России объявлен день траура по жертвам катастрофы Ту-154

26 декабря 15:48

Инвестиционная популярность. Оборот краудинвестинговой площадки StartTrack за 2016 год вырос в 4,5 раза

22 декабря 11:50

В вечной мерзлоте. В Якутии собирают урожай помидоров

22 декабря 11:03

Массовые последствия. В Иркутске проверяют и изымают алкоголь

20 декабря 11:24

Юмор и история. В Крыму определили самого вежливого водителя

16 декабря 15:01

19 декабря в Москве пройдет бизнес-конференция STDAY: New Year

12 декабря 08:21

Не успеет испугаться. Российские крейсеры оснастят гиперзвуковыми крылатыми ракетами

09 декабря 17:09

Впервые за 8 лет. Президентское послание Федеральному Собранию вызвало рекордный интерес

06 декабря 20:54

Кубинская память. Улицы в российских городах называют в честь Фиделя Кастро

06 декабря 19:12

Стратегические объекты. Жители Хакасии засняли на видеорегистраторы падение метеорита

06 декабря 17:33

Доверие граждан. Путин призвал беречь «чистоту судейского корпуса»

06 декабря 11:25

Бюджетные машины. Все такси Подмосковья будут белыми

05 декабря 21:06

Деталь при президенте. Путин дал старт новому производству на заводе

02 декабря 09:17

40 суток без солнца. В Мурманск пришла полярная ночь

16 ноября 06:54

Полезные привычки. Названы российские города, жители которых хотят дольше жить

15 ноября 18:05

Местное приветствие. В Перми появились линии электропередач в виде футболистов

15 ноября 17:14

Человек против электричества. Жителям Самары пришлось толкать троллейбус

15 ноября 12:35

Квадратные метры. Правительство увеличило финансирование нового жилья в регионах

11 ноября 17:10

Уникальная находка. Ветеран из Владимира завещал почти 2 млн рублей роддомам

09 ноября 12:42

Властные идеи. Доска позора для чиновников появится в Симферополе