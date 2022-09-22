Комфортная среда. Регионам придется вернуть деньги в случае невыполнения работ по благоустройству

Субсидии на создание городской среды в регионах придется вернуть в бюджет РФ в случае невыполнения работ по благоустройству, сказал вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак в рамках инвестиционного форума в Сочи.

Будут ли деньги из федерального бюджета на следующие годы не известно, передает РИА Новости. Пока они в трехлетнем бюджете на следующие годы не предусмотрены, рассказал Козак.

По его словам, так или иначе, но использование предоставления субсидий для создания комфортной городской среды и выполнения обязательств, которые возникают из получения субсидий, будет контролироваться в течение всех пяти лет работы программы.

По его словам, есть меры финансовой ответственности за неисполнение обязательств, принятых в связи с получением субсидий.

Поэтому если в 2022 году не будет благоустроен каждый населенных пункт численностью свыше 10 тысяч жителей, то полученные субсидии в 2022 году придется возвращать, добавил Козак.