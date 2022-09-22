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Политика > В России

Критическая рыбалка. Регионы России ждет аномально теплый март

06 марта, 17:40
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Росгидромет прогнозирует аномально теплую погоду в регионах Центральной России до середины марта. Об этом в ходе селекторного совещания сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

С 7 марта и до середины месяца в Смоленской, Тульской, а также на юге Московской области дневная температура будет повышаться до плюс 8-10 градусов. Такой фон, на 6-8 градусов выше нормы, продержится как минимум до 15-16 марта на территории большинства областей Центральной России, включая Подмосковье и Москву.

Плюсовые температуры Росгидромет прогнозирует и на территории Сибирского федерального округа, передает ТАСС.

С середины месяца на юге Урала, в Свердловской и Челябинской области температурный фон будет на 6-8 градусов выше нормы, поэтому аномальные запасы снежного покрова, которые мы сейчас фиксируем в горной местности на юге Урала, начнут активно таять во второй половине марта, отметил Варакин.

Он подчеркнул, что уже с сегодняшнего дня выход на лед в регионах, где установилась плюсовая температура, опасен для рыбаков.

Толщина льда в этих регионах уже не соответствует критериям безопасности, подчеркнул представитель Росгидромета.

Глава МЧС России Владимир Пучков, выслушав прогноз Росгидромета, обратился к руководителям ГУ МЧС с требованием принимать решения в соответствии с прогнозами погоды.

Автор

Олег Корин

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