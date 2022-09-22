Погодные условия. В ряде регионов весенний призыв начнется в мае

Весенний призыв в Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях, Чукотском автономном округе и Якутии будет происходить с 1 мая по 15 июля. Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального Штаба ВС РФ Евгений Бурдинский в эфире телеканала «Россия 24».

Был уточнен перечень муниципальных образований, где призывная кампания будет исчисляться в период с 1 мая по 15 июля. Это касается ряда субъектов Российской Федерации, таких, как Забайкальский край, Камчатский край, Хабаровский край, Чукотский автономный округ и Республика Саха (Якутия).

Бурдинский отметил, что этот сдвиг связан с погодными условиями в регионах.

Непогодные условия будут мешать перемещению призывников, сообщает ТАСС. Если мы закажем билеты на воздушный транспорт или на железнодорожный транспорт, а своевременно не сможем доставить призывников, тогда будет нести убытка как государство, так и граждане, подлежащие призыву, — они не будут своевременно отправлены для прохождения службы, пояснил первый замначальника управления Генштаба.