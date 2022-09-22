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Политика > В России

Более 10 миллионов. Работникам байкальских курортов вернули долги по зарплате

05 апреля, 14:17
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Работникам курортов на Байкале вернули долги по зарплате на сумму более 10 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда.

На основании предписаний, выданных территориальным органом Роструда в Республике Бурятия, погашена задолженность по заработной плате перед 500 работниками курорта «Аршан» и «Горячинск», принадлежащих СКУП «Байкалкурорт», передает ТАСС.

В результате принятых мер выплачена задержанная зарплата 316 работникам «Аршана» за период с ноября 2016 горда по январь 2017 года и 187 работникам «Горячинска» за ноябрь 2016 года. Общая сумма выплат превысила 10,1 млн рублей, сообщили в ведомстве.

По итогам проверки за нарушение трудового законодательства юридическое лицо привлечено к административной ответственности, отметили в Роструде.

Автор

Олег Корин

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