Более 10 миллионов. Работникам байкальских курортов вернули долги по зарплате

Работникам курортов на Байкале вернули долги по зарплате на сумму более 10 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда.

На основании предписаний, выданных территориальным органом Роструда в Республике Бурятия, погашена задолженность по заработной плате перед 500 работниками курорта «Аршан» и «Горячинск», принадлежащих СКУП «Байкалкурорт», передает ТАСС.

В результате принятых мер выплачена задержанная зарплата 316 работникам «Аршана» за период с ноября 2016 горда по январь 2017 года и 187 работникам «Горячинска» за ноябрь 2016 года. Общая сумма выплат превысила 10,1 млн рублей, сообщили в ведомстве.

По итогам проверки за нарушение трудового законодательства юридическое лицо привлечено к административной ответственности, отметили в Роструде.