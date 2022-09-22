Регионы на митингах. Акции памяти против террора пройдут по всей России

Общественные организации большинства регионов России проведут в субботу антитеррористические митинги и акции памяти жертв взрыва в метрополитене Петербурга.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства, замаскированного под автомобильный огнетушитель. По последним данным, в результате взрыва погибли 14 человек.

В Ярославле в субботу готовится сразу несколько мероприятий в память о жертвах взрыва в метро Петербурга. В 8.30 в Успенском соборе пройдут литургия, а затем панихида по погибшим. В 10.15 перед молодежью, ветеранами и прихожанами выступят Митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеймон и герой России Алексей Чагин. В 10.30, после минуты молчания, представители молодежных организаций Ярославской области установят на плиты перед собором стаканчики с поминальными свечами в форме девиза акции: «Питер, мы с тобой!».

В центре Иваново в субботу с 10.00 по инициативе ветеранских организаций состоится гражданская акция «Вместе против террора!», передает РИА Новости. В это же время митинг «Орловщина против терроризма» пройдет в областном центре на площади Ленина. Днем ранее у здания Многофункционального центра откроется стена памяти «Питер, мы с тобой». В Тамбовской области антитеррористические митинг пройдет 8 апреля во втором по величине городе Мичуринске. Ожидается, что в нем примут участие 8 тысяч человек.

В Мурманске организатором акции против терроризма выступила областная общественная организация «Участники боевых действий в Чечне». Предполагается, что в акции примут участие до двух тысяч человек.

В Калининграде в субботу состоится митинг «Вместе против террора». Его участники соберутся на площади Победы в 10.00 (11.00 мск). Митинги, посвященные борьбе с терроризмом, пройдут и в столицах дальневосточных регионов. В субботу в 10.00 (01.00 мск) на главной площади Анадыря на Чукотке пройдет митинг скорби, к мероприятию присоединятся и все муниципальные образования региона. Похожая акция «Вместе против терроризма» пройдет в Петропавловске-Камчатском в субботу в 12.00 (3.00 мск) на площади имени Ленина. Ее инициатором выступило камчатское отделение Российского Союза молодежи. В ходе акции местные жители возложат цветы у стелы «Город воинской славы» и почтут память жертв теракта в Санкт-Петербурге.

Хабаровчане в этот день в 13.00 (06.00 мск) соберутся на мероприятие на Комсомольской площади. В Магадане митинг солидарности с жителями Санкт-Петербурга и в память жертв террористического акта, который организует областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», тоже пройдет в субботу в центре города – на Театральной площади, начало в 12.00 (4.00 мск).

Акция памяти «Вместе против террора!» пройдет 8 апреля в Благовещенске в одном из городских скверов у памятника «Мир, Жизнь и Отечество защитившим». Она начнется в 14.00 (08.00 мск) под звуки сирены, затем пройдет возложение цветов, собравшиеся почтят память погибших, а в 19.30 (13.30 мск) запланирована акция «Свеча памяти».

Порядка 2 тысяч человек ожидается на митинге против терроризма во Владикавказе, который пройдет 8 апреля в 14.00 на Театральной площади. Организатором выступил комитет «Матери Беслана». В Ставрополе в субботу в 12.00 акция памяти жертв терроризма, как ожидается, соберет около четырех тысяч человек.

В это же время в Пятигорске, на площади Ленина начнется гражданская памятная акция, посвященная трагическим событиям в Санкт-Петербурге, а также всем жертвам террора. По предварительным данным, прийти на акцию намерены представители всех возрастных, социальных групп и всех национальностей. Заявки на участие в мероприятии подали студенты города, представители политических партий и общественных организаций.

В Нальчике по многочисленным просьбам общественности в субботу в 12.00 пройдет митинг «Питер, мы с вами».

На центральной площади Махачкалы с 11.00 до 13.00 8 апреля пройдёт митинг памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге. Организатором мероприятия выступит Дагестанское региональное отделение всероссийского общественного движения Матери России.

В Красноярске организаторами митинга «Вместе против террора!» в память жертв теракта в Петербурге выступили региональное отделение организации «Боевое братство», местная организация ветеранов боевых действий «Побратим», общественная организация «Молодая Гвардия». Организаторы планируют собрать около трех тысяч человек.

В Хакасии митинг «Россия против террора», который состоится на Первомайской площади в Абакане в 11.00 (7.00 мск), инициировали представители Общественной палаты республики.

В региональном отделении общественной организации «Боевое братство» по Забайкальскому краю сообщили, что проведение митинга запланировано в Чите на площади Ленина в 13.00 (7.00 мск). Планируется, что в мероприятии примут участие другие ветеранские организации и все желающие.

Митинг «Общественность против террора!» в память о погибших во время терактов в Санкт-Петербурге также пройдет в субботу в Челябинске. Организатор акции — региональное общественное движение «За возрождение Урала». Митинг пройдет на улице Кирова у Главпочтамта.