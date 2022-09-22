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Политика > В России

Историческая провокация. Половина россиян высказались за немедленное захоронение Ленина

21 апреля, 11:06
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Более 60% россиян заявили о необходимости захоронить тело Ленина, которое находится в Мавзолее на Красной площади в Москве, причем половина из них полагает, что это нужно сделать немедленно, следует из данных всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Разница в оценках отмечается и в отношении к предложению захоронить тело Ленина: Большинство (63%) в целом согласно с тем, что это необходимо сделать, однако 32% считают нужным осуществить это немедленно (среди 25-34-летних – 40%), а 31% — выждать какое-то время, пока этот вопрос не будет затрагивать тех, для кого Ленин дорог, передает РИА Новости.

При этом еще около трети опрошенных предлагает оставить все так, как есть сейчас.

Ранее сообщалось, что на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект о захоронении останков Владимира Ленина. В свою очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал законопроект о захоронении Ленина крупнейшей провокацией против российской государственности.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 9-10 марта 2017 года. Опрос проведен с помощью телефонного интервью среди 1200 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

Автор

Олег Корин

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