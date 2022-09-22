Санитарное общество. В Тамбовской области за месяц прошло более 450 субботников

Более 450 субботников проведены в Тамбовской области с 20 марта этого года по поручению главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, сообщил представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, поручения губернатора области по наведению санитарного порядка в ходе весеннего месячника по благоустройству в муниципальных образованиях выполняются. Приняты все необходимые нормативно-правовые акты по проведению месячника по уборке и благоустройству населенных пунктов, передает РИА Новости.

В течение прошедшего месяца в регионе проведено 454 субботника, из них 93 — в Тамбове. Работы по санитарной очистке населенных пунктов идут повсеместно при активном участии тамбовчан. Приводятся в порядок мемориалы и обелиски памяти погибших воинов, дороги, улицы, скверы, парки.

Очищены от грязи более 5 тысяч световых опор, отремонтированы 562 остановки транспорта, ликвидированы 516 несанкционированных свалок мусора.

В Тамбовской области месячник по благоустройству завершится 29 апреля масштабным общеобластным субботником, который пройдет в каждом муниципалитете. В нем примет участие и губернатор Александр Никитин, который призвал всех тамбовчан присоединиться к благоустройству региона, отметили в пресс-службе.