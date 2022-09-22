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Политика > В России

Гуляния трудящихся. Первомай отметили более 2,6 млн россиян

02 мая, 07:43
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В праздничных мероприятиях, посвящённых Дню трудящихся, приняли участие около 2,6 миллиона человек по стране, сообщает пресс-центр МВД РФ.

В 1300 городах и населённых пунктах России состоялось 2,4 тысячи праздничных мероприятий в День 1 мая. В них приняли участие около 2,6 миллиона человек.

По данным МВД, для обеспечения правопорядка было задействовано порядка 56 тысяч сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии. В охране общественного порядка также участвовали представители добровольных народных дружин, казачества и частных охранных организаций, передает РИА Новости.

При проведении уличных шествий и демонстраций существенных нарушений общественного порядка не допущено. Полиция продолжает обеспечивать общественный порядок и безопасность на концертах и народных гуляниях, которые проходят в крупных городах страны, отметили в ведомстве.

Первомай в Москве отмечали не только на Красной площади, где собрались 130 тыс. человек, но и на других столичных площадках. Несколько сотен тысяч жителей столицы посетили места, где проводятся концерты, фестивали, всевозможные мастер-классы и выставки.

Автор

Олег Корин

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