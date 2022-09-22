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Политика > В России

Допуск к управлению. Экзаменаторов ГИБДД обязали уметь предотвращать конфликты

01 мая, 17:55
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Вступил в силу приказ Министерства внутренних дел, утвердивший квалификационные требования к сотрудникам ГИБДД, которые принимают экзамен на получение водительских прав. Теперь инструкторы Госавтоинспекции должны быть не только хорошими водителями, но и уметь распознавать и предотвращать возможные риски.

Соответствующий документ опубликован на сайте МВД.

В ведомстве отмечают, что приказ вызван необходимостью установить требования к тому, чтобы экзаменаторы обладали профессиональными знаниями и навыками для качественного приема экзаменов на право управлять транспортным средством, сообщает РИА Новости.

Помимо теоретических знаний в области безопасности дорожного движения, экзаменатор должен в совершенстве обладать приемами управления транспортными средствами и навыками межличностного общения; в условиях конфликтных ситуаций уметь распознавать возникновение опасной обстановки и предотвращать возможные риски, говорится в приказе.

Как отмечается, задача экзаменатора — принять решение о допуске кандидата в водители к управлению транспортом на основании наличия у него необходимых знаний и навыков.

При разработке требований МВД учитывало международный и отечественный опыт подготовки экзаменаторов и результаты отбора сотрудников ГИБДД, которые принимают решение о допуске кандидата в водители к управлению транспортом сейчас.

В ведомстве ожидают, что утвержденные требования к экзаменаторам повысят не только профессиональный уровень экзаменаторов и качество приема экзаменов, но и уровень доверия к сотрудникам Госавтоинспекции и полиции в целом.

Автор

Олег Корин

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