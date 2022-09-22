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Политика > В России

Скромный парад. На празднование Дня победы в этом году государство потратит 456 млн рублей

03 мая, 19:05
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Затраты на празднование Дня Победы в Москве в этом году составят не менее 456 млн рублей. При этом значительная часть этих денег, 150 млн рублей, будет потрачены на перевозку военнослужащих на парад на Красной площади, пишет РБК. В прошлом году издание оценило расходы на организацию только военного парада на Красной площади в 210 млн рублей.

9 мая в военных парадах, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, примут участие более 90 тысяч военнослужащих в 28 городах России. Традиционно самым масштабным станет парад в столице, пояснили в Минобороны.

По Красной площади в рамках торжественного парада пройдут более 10 тысяч человек. Колонну военной техники составят 114 боевых машин, в воздушном строю пролетят 72 самолета и вертолета. Впервые по Красной площади проедет арктическая техника.

Несмотря на заявленный бюджет, журналисты отмечают, что по количеству техники парад будет самым скромным за последние три года. Как пояснил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, это связано с банальной экономией.

По его словам, наземная техника всегда представлена на парадах очень выборочно. Если демонстрировать все образцы, придется увеличивать время трансляции парада в пять-шесть раз и тратить дополнительные средства на топливо.

Ранее столичные власти объявили тендеры на проведение праздничных мероприятий в Москве общей стоимостью не менее 397 млн руб. Самый крупный разыграло Минобороны — на перевозку военнослужащих для участия в параде. Контракт на сумму 150 млн рублей ведомство заключило с ООО «НКН-Строй».

98 млн рублей будет потрачено на разгон облаков над Москвой. ГКУ «Экспертавтодор» разыграло тендер «выполнение работ по метеозащите Москвы» 1 мая, 9 мая и 12 июня. Стоимость всех мероприятий — 293,6 млн руб. Безоблачное небо в День Победы обеспечат девять самолетов Ан-12 и один Як-42.

Еще 4,5 млн руб. потратит ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» на озвучивание и установку системы связи во время самого парада и репетиции в Алабино. Еще в июле прошлого года был разыгран конкурс на поставку кабины для диктора за 515 тысяч рублей.

Кроме того, управление делами президента выделило 69,4 млн рублей на печать и рассылку 4,1 млн поздравлений ветеранам от главы государства. Работы выполнят Почта России и ФГУП «Издательство “Известия”. Подведомственное управделами предприятие потратило 7,4 млн руб. на закупку 21 тысяч сувениров ко Дню победы.

Московские власти объявили девять тендеров на проведение салютов в парках общей стоимостью 5 млн руб. Так фейерверк в Парке Горького обойдется в 550 тысяч рублей.

Прошлогодний военный парад Победы на Красной площади в Москве, посвященный 71-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, обошелся в 210 млн рублей. В прошлом году журналисты РБК писали, что эта цифра вчетверо меньше аналогичных трат в 2015 году, когда на организацию военного парада и концерта было потрачено 810 млн рублей.

Тогда экономия произошла как за счет сокращения количества техники, участвующей в параде, так и за счет снижения организационных затрат. Так, в 2016 году Минобороны заявило на парад 10 тыс. военнослужащих, 71 самолет и вертолет и около 100 единиц наземной техники. При этом в 2015 году на праздновании юбилея Победы на Красную площадь выехали 193 единицы боевой техники, а в пешей части принимали участие 16 тыс. военнослужащих, в небе над Москвой пролетели 143 самолета и вертолета.

Кроме того, в 2016 году власти решили отказаться от такого пункта расходов, как проведение концерта в честь Дня Победы на Красной площади. В 2015 году такое мероприятие прошло при участии байкеров клуба «Ночные волки» и обошлось более чем в 200 млн рублей, став одним из одним из самых дорогих пунктов в смете праздника.

Еще одной важной статьей расходов в 2015 году стали сувениры для членов иностранных делегаций (43,3 млн рублей) и питание иностранных воинских подразделений, участвовавших в параде (16,3 млн рублей). В 2016 году иностранные военные участие в параде не принимали.

Автор

Олег Корин

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