В одно окно. В Россию разрешили поставлять 20 видов молдавских вин

В Россию разрешены поставки 20 видов молдавских вин, сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Специалисты ведомства завершили экспертизу представленной документации и лабораторные исследования образцов винодельческой продукции АО Комбинат по производству вин «Крикова» (SA «CRICOVA» Республика Молдова) и выдали положительные заключения на представленные 20 видов винодельческой продукции.

Режим поставок в Российскую Федерацию винодельческой продукции АО Комбинат по производству вин «Крикова» (SA «CRICOVA») будет осуществляться как и ранее в режиме одного окна, сообщает «Российская газета».

Молдавия подписала в июне 2014 года соглашение о зоне свободной торговли с ЕС, по которому страна должна открыть свой рынок для европейских товаров. Усиление контроля связано с риском реэкспорта европейской продукции через эту страну.

В то же время Молдавия за последнее время оказалась в центре нескольких «винных» скандалов. Так, Европейская комиссия призвала власти Молдавия защитить итальянскую торговую марку Prosecco. Вино под таким товарным брендом попыталась зарегистрировать молдавская компания Bulgary Winery. Месяцем ранее Молдавия исключила вино из списка алкогольных напитков, причислив его к продуктам питания. Теперь продажа вина и его реклама разрешена в ночное время.