Дом как крепость. Россияне могут получить больше прав на самооборону

Член Совета Федерации от Владимирской области Антон Беляков внес на рассмотрение Госдумы законопроект, призванный защитить право граждан на самооборону. Инициатива предусматривает внесение поправок в ст. 37 УК РФ, согласно которым будет исключен «преступный характер» самообороны. При этом превышением самообороны больше не будут считаться действия, направленные на защиту лиц, находящихся в заведомо беспомощном состоянии.

В большинстве случаев у жертв нет возможности незамедлительно обратиться в полицию, и они вынуждены рассчитывать только на свои силы. Однако в случае причинения вреда здоровью нападающего правоохранительные органы изначально начинают трактовать действия оборонявшегося лица как преступление. То есть рассматривают случившееся как угодно, но только не как необходимую оборону и даже не как ее превышение, подчеркнул Беляков (цитата по НСН).

Комментируя свою законодательную инициативу, сенатор напомнил историю сахалинского пенсионера Александра Тарасова, который был приговорен за самооборону против ворвавшегося в дом грабителя.

Ночью в его дом вломился 26-летний злоумышленник, который требовал от Тарасова отдать пенсию и бил его палкой. Самооборона обернулась для пенсионера обвинением в умышленном убийстве и наказанием в виде 4,5 года лишения свободы. Только спустя время Сахалинский областной суд полностью оправдал и реабилитировал Тарасова.

Если бы подобное нападение произошло в США, суд не стал бы выяснять, кто прав, а кто виноват. В американском законодательстве закреплен принцип «Мой дом — моя крепость». Этот принцип разрешает гражданам защищать себя и свое жилище всеми возможными силами и средствами. Если преступник проник на частную территорию, он может быть убит на месте. Причем американские жертвы нападения освобождены от обязанности доказывать свою невиновность, говорится в законопроекте.

Согласно документу, подготовленному Беляковым, отныне самооборона и причинение вреда нападающему не будет считаться преступлением, если преступник незаконно вторгся в пределы частной собственности жертвы или любое помещение (дом, квартира, дача, офис), занимаемое ею на законных основаниях.

Кроме того, действия обороняющегося не будут являться превышением пределов самообороны, если они направлены на защиту лиц, находящихся в заведомо беспомощном состоянии, передает РИА «Новости».

По мнению авторов проекта, россиянин, если в его дом ворвались грабители с огнестрельным оружием, еще десять раз подумает, может ли он применить для самозащиты легально принадлежащее ему травматическое оружие. Если он причинит вред преступнику, суд может это расценить как превышение пределов необходимой обороны и назначить серьезный срок лишения свободы, подчеркивают в Совфеде.

Другой аспект этой проблемы — неоднозначность правоприменительной практики законодательства о самообороне в случае, когда обороняющийся защищает лицо, находящееся в заведомо беспомощном состоянии, например, ребенка, говорится в пояснительной записке.

В этой связи упоминается случай, когда в 2008 году житель Санкт-Петербурга Александр Кузнецов спас своего восьмилетнего пасынка от насильственных действий со стороны педофила. Несмотря на общественный резонанс, Дзержинский районный суд города посчитал доказанной вину Кузнецова «в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека», и приговорил его к 2,5 года колонии строгого режима.