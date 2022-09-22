17 мая

Новых
статей
2
Выберите раздел ↓
Политика > В России

Дом как крепость. Россияне могут получить больше прав на самооборону

16 мая, 22:03
5
голосов

Понравился материал?
нажми ↓

Было интересно!

Член Совета Федерации от Владимирской области Антон Беляков внес на рассмотрение Госдумы законопроект, призванный защитить право граждан на самооборону. Инициатива предусматривает внесение поправок в ст. 37 УК РФ, согласно которым будет исключен «преступный характер» самообороны. При этом превышением самообороны больше не будут считаться действия, направленные на защиту лиц, находящихся в заведомо беспомощном состоянии.

В большинстве случаев у жертв нет возможности незамедлительно обратиться в полицию, и они вынуждены рассчитывать только на свои силы. Однако в случае причинения вреда здоровью нападающего правоохранительные органы изначально начинают трактовать действия оборонявшегося лица как преступление. То есть рассматривают случившееся как угодно, но только не как необходимую оборону и даже не как ее превышение, подчеркнул Беляков (цитата по НСН).

Комментируя свою законодательную инициативу, сенатор напомнил историю сахалинского пенсионера Александра Тарасова, который был приговорен за самооборону против ворвавшегося в дом грабителя.

Ночью в его дом вломился 26-летний злоумышленник, который требовал от Тарасова отдать пенсию и бил его палкой. Самооборона обернулась для пенсионера обвинением в умышленном убийстве и наказанием в виде 4,5 года лишения свободы. Только спустя время Сахалинский областной суд полностью оправдал и реабилитировал Тарасова.

Если бы подобное нападение произошло в США, суд не стал бы выяснять, кто прав, а кто виноват. В американском законодательстве закреплен принцип «Мой дом — моя крепость». Этот принцип разрешает гражданам защищать себя и свое жилище всеми возможными силами и средствами. Если преступник проник на частную территорию, он может быть убит на месте. Причем американские жертвы нападения освобождены от обязанности доказывать свою невиновность, говорится в законопроекте.

Согласно документу, подготовленному Беляковым, отныне самооборона и причинение вреда нападающему не будет считаться преступлением, если преступник незаконно вторгся в пределы частной собственности жертвы или любое помещение (дом, квартира, дача, офис), занимаемое ею на законных основаниях.

Кроме того, действия обороняющегося не будут являться превышением пределов самообороны, если они направлены на защиту лиц, находящихся в заведомо беспомощном состоянии, передает РИА «Новости».

По мнению авторов проекта, россиянин, если в его дом ворвались грабители с огнестрельным оружием, еще десять раз подумает, может ли он применить для самозащиты легально принадлежащее ему травматическое оружие. Если он причинит вред преступнику, суд может это расценить как превышение пределов необходимой обороны и назначить серьезный срок лишения свободы, подчеркивают в Совфеде.

Другой аспект этой проблемы — неоднозначность правоприменительной практики законодательства о самообороне в случае, когда обороняющийся защищает лицо, находящееся в заведомо беспомощном состоянии, например, ребенка, говорится в пояснительной записке.

В этой связи упоминается случай, когда в 2008 году житель Санкт-Петербурга Александр Кузнецов спас своего восьмилетнего пасынка от насильственных действий со стороны педофила. Несмотря на общественный резонанс, Дзержинский районный суд города посчитал доказанной вину Кузнецова «в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека», и приговорил его к 2,5 года колонии строгого режима.

Автор

Олег Корин

Новое на сайте

Последствия ветхости. Мосгордума приняла законопроект о допгарантиях при реновации
Новая статья

17 мая

Последствия ветхости. Мосгордума приняла законопроект о допгарантиях при реновации

В одно окно. В Россию разрешили поставлять 20 видов молдавских вин
Новая статья

В одно окно. В Россию разрешили поставлять 20 видов молдавских вин

Редкая урожайность. В Краснодарском крае собрали уникальные сорта орехов
Новая статья

Редкая урожайность. В Краснодарском крае собрали уникальные сорта орехов

Семейный статус. Правительство обсуждает возможность введения налога на малодетность
Новая статья

Семейный статус. Правительство обсуждает возможность введения налога на малодетность

Погодные рекорды. Аномальный холод на Поволжье и Урале угрожает посевной
Новая статья

Погодные рекорды. Аномальный холод на Поволжье и Урале угрожает посевной

Читать все статьи →

Материалы из раздела

Семейный статус. Правительство обсуждает возможность введения налога на малодетность

12 мая 2017

Семейный статус. Правительство обсуждает возможность введения налога на малодетность

В одно окно. В Россию разрешили поставлять 20 видов молдавских вин

10 мая 2017

В одно окно. В Россию разрешили поставлять 20 видов молдавских вин

Повышая возраст. Кудрин предложил сократить количество пенсионеров в стране

05 мая 2017

Повышая возраст. Кудрин предложил сократить количество пенсионеров в стране

Рост рождаемости. Правительство отчиталось о ходе выполнения майских указов

04 мая 2017

Рост рождаемости. Правительство отчиталось о ходе выполнения майских указов

17 мая 14:26 Новая статья

Последствия ветхости. Мосгордума приняла законопроект о допгарантиях при реновации

16 мая 22:03 Новая статья

Дом как крепость. Россияне могут получить больше прав на самооборону

15 мая 20:19

Погодные рекорды. Аномальный холод на Поволжье и Урале угрожает посевной

15 мая 14:54

Редкая урожайность. В Краснодарском крае собрали уникальные сорта орехов

12 мая 11:38

Трафареты ЖКХ. С граффити и вандалами в Перми борются стихами

12 мая 11:29

Семейный статус. Правительство обсуждает возможность введения налога на малодетность

11 мая 19:40

Изображение из машин. Флэшмоб хабаровских автомобилистов к 9 мая вошел в книгу рекордов

10 мая 10:43

В одно окно. В Россию разрешили поставлять 20 видов молдавских вин

10 мая 10:10

Внутренний трафик. В России могут ограничить работу интернета с иностранными серверами

09 мая 17:57

Оружие в Крыму. На юге России 9 мая появились «Кораблики Победы»

05 мая 15:54

Повышая возраст. Кудрин предложил сократить количество пенсионеров в стране

04 мая 11:17

Рост рождаемости. Правительство отчиталось о ходе выполнения майских указов

03 мая 19:05

Скромный парад. На празднование Дня победы в этом году государство потратит 456 млн рублей

02 мая 07:43

Гуляния трудящихся. Первомай отметили более 2,6 млн россиян

02 мая 06:55

Президент подписал закон. Муниципальным служащим сократят отпуска

01 мая 17:55

Допуск к управлению. Экзаменаторов ГИБДД обязали уметь предотвращать конфликты

01 мая 10:06

Селфи с лосятами. Костромская ферма стала популярным маршрутом на майские праздники

28 апреля 20:31

Против стихии. Пострадавшие от пожаров в Сибири получат по 10 тыс рублей на неотложные нужды

28 апреля 17:21

Жемчужина в короне. Крым открыл курортный сезон, вспомнив приезд Екатерины II

27 апреля 21:04

Проценты оптимизма. Россияне ждут роста цен и снижения доходов

27 апреля 20:07

На фоне снижения. Строители Воронежской области сдали рекордный объем жилья

26 апреля 20:36

Сокровища войны. Дайверы в Крыму нашли затонувший пароход

26 апреля 17:48

Только мужчинам? Путин через Медведева пошутил над Мединским

25 апреля 17:46

Новая отрасль. Путин дал старт испытаниям нового корабельного двигателя

25 апреля 17:28

Грант на износостойкость. Сибирские ученые продолжают эксперимент по ремонту дорог с помощью золы

25 апреля 14:53

Встречают по одежке. Стюардесса рассказала, почему ее не пустили в Майами

25 апреля 15:18

Культура сверху. Медведев призвал сдерживать цензуру

24 апреля 20:35

Впервые за 3 года. В Тверской области выделят более 300 млн рублей на ремонт дворов

24 апреля 19:56

Санитарное общество. В Тамбовской области за месяц прошло более 450 субботников

21 апреля 16:45

Навальный сам стал героем разоблачительного видео

21 апреля 11:18

Перемены на дорогах. Смоленск возглавил рейтинг городов, где чаще всего угоняют машины

21 апреля 11:06

Историческая провокация. Половина россиян высказались за немедленное захоронение Ленина

20 апреля 18:23

Формула жизни. Московские медсестры соревнуются в мастерстве

18 апреля 17:46

Кредитная культура. Путин призвал ужесточить наказания за финансовые мошенничества

18 апреля 17:21

Оценки при ЧС. На Камчатке проходят масштабные учения на случай великого землетрясения

14 апреля 14:12

Трудоемкий носитель. Госдума приняла закон об электронном больничном

14 апреля 14:06

Факторы в онлайн. Эксперты выяснили, у кого в России больше шансов вступить в брак

14 апреля 13:59

Охраняемые территории. В Сибири и на Дальнем Востоке еще до наступления лета заполыхали леса

10 апреля 12:21

Профессиональные гулянья. В Костроме испекут гигантский кулич

10 апреля 12:11

Сетевой штраф. Более 60% россиян хотят запретить детям до 14 лет пользоваться соцсетями

10 апреля 12:02

Новый комфорт. Российские Правила дорожного движения приблизят к европейским

07 апреля 13:41

Регионы на митингах. Акции памяти против террора пройдут по всей России

05 апреля 14:26

Отцовская дружба. Сыновей тигра Амура и козла Тимура поселили в одном вольере

05 апреля 14:17

Более 10 миллионов. Работникам байкальских курортов вернули долги по зарплате

05 апреля 13:25

В интернет по паспорту. Депутаты предложили запретить детям пользоваться соцсетями

04 апреля 11:33

Траурные дни. МЧС опубликовало списки пострадавших при взрыве в метро Санкт-Петербурга

03 апреля 15:57

Конкретные поступки. Санкт-Петербург стал самым добрым городом России

03 апреля 13:20

Безопасность хозяйства. За кражу электроэнергии смогут сажать на 6 лет