Тамбовская свежесть. Объявлены самые чистые и грязные регионы России

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» подготовила экологический рейтинг российских регионов по итогам весны 2017 года.

Лидером по экологической обстановке среди всех 85 регионов стала Тамбовская область. За ней следуют Республика Алтай (2-е место) и Алтайский край (3-е место).

Российская столица попала в десятку лучших, заняв седьмую позицию в списке, Санкт-Петербург оказался на строчку ниже.

Список замыкают Челябинская область (85-е место), Московская (84-е место) и Ленинградская (83-е место) области.

При составлении рейтинга учитывались такие параметры, как состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов, активность общественных организаций и даже ответственность власти, сообщает RT.

По мнению экспертов, основной экологической проблемой регионов остаются свалки.

Экологический рейтинг российских регионов публикуется раз в квартал по итогам каждого сезона начиная с 2007 года. За все время его составления позиции регионов остаются практически неизменными. В числе регионов с наиболее благоприятной экологией практически отсутствуют промышленные районы.

Организация «Зеленый патруль» занимается проведением экспедиций, экологическим мониторингом, а также обнаружением нарушений природоохранного законодательства. В частности, совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) «Зеленый патруль» реализует проект «Интерактивная карта свалок».