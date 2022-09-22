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Политика > В России

Проблема ответственности. Регионы начали борьбу с долгостроем

20 июля, 09:34
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Власти субъектов РФ берут под контроль завершение строительства объектов долевого строительства, но несмотря на это новые долгострои продолжают появляться. 

Как сообщала пресс-служба главы Башкирии, глава республики Рустэм Хамитов выступил с предложением запретить в России долевое строительство. По его мнению, застройщики должны строить дома на заемные в банках средства, а затем продавать жилье покупателям. Такой способ, как считает глава республики, выведет граждан из зоны риска. Региональный парламент инициативу главы поддержал и планирует провести масштабное совещание по этой теме.

Мэр Красноярска Эдхам Акбулатов сообщил ТАСС, что поддерживает идею запрета, но при этом нужно понимать, как это скажется на ценах. Ведь процентные ставки по кредитам, которые привлекут застройщики, будут заложены в цену квадратного метра. Поэтому государство должно сократить сроки пользования заемными средствами, чтобы не затягивать сроки строительства, а сами процентные ставки должны быть «откорректированы».

Проблема задержки строительства актуальна для многих городов России. Долгострои есть в Санкт-Петербурге, Башкирии, Великом Новгороде, Нижнем Новгороде, Челябинске, Новосибирске, Сочи и других городах.

Для решения жилищных вопросов обманутых дольщиков необходимо 370 млрд рублей, сообщал ТАСС председатель комитета по финансовому рынку Госдумы, президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков. Он отметил, что «таких денег в бюджете страны нет». Поэтому, по его мнению, «ответственность за судьбу обманутых дольщиков должны наряду со строительными организациями нести и губернаторы регионов, которые позволили строителям так вести себя с гражданами».

Автор

Олег Корин

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