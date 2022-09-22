Государева дорога. Тверская область готова объединить Серебряное ожерелье и Золотое кольцо России

Тверская область готова объединить два ключевых федеральных туристических маршрута — Серебряное ожерелье и Золотое кольцо России и стать «логистическим центром для них», сообщил губернатор Игорь Руденя по итогам заседания Совета при полномочном представителе президента РФ в Центральном федеральном округе по вопросам туризма, которое прошло в Сергиевом Посаде Московской области.

В Тверской области разработан турмашрут «Государева дорога», который объединит два ключевых федеральных маршрута — Серебряное ожерелье и Золотое кольцо России, сказал Руденя.

Он добавил, что «Тверь сможет стать логистическим центром объединения круизных туров по Волге и этих историко-культурных программ», сообщает ТАСС.

Туристический маршрут «Государева дорога» повторяет исторический путь из Москвы в Санкт-Петербург, который использовался до строительства трассы М-10, и проходит через территорию Московской, Тверской, Новгородской областей. Он предполагает обзорные экскурсии по основным достопримечательностям регионов, в частности, на территории Тверской области туристам предлагают посетить комплекс церквей в поселке Завидово, Императорский путевой дворец и другие объекты.

Кроме того, по словам главы региона, в области также разработан еще один турмаршрут «Путешествуй на Ласточке», который предусматривает использование единого билета на проезд в скоростном электропоезде «Ласточка» от Москвы до Твери, а также в автобусах по территории Тверской области до ключевых туристических объектов.

Серебряное ожерелье — туристический маршрут по северо-западной части страны, который включает в себя посещение Санкт-Петербурга, Калининграда, Архангельска, Ленинградской области, Вологды, Карелии, Великого Новгорода, Республики Коми, Пскова, а также Мурманской области.

Золотое кольцо России — наиболее известный турмаршрут в центральной части России. Он объединяет такие регионы, как Московская, Владимирская, Ивановская, Костромская, Ярославская, Рязанская и Калужская области.