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Политика > В России

Новые сборы. Авиакомпании будут взимать плату за багаж при невозвратных билетах

31 июля, 04:18
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Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий авиакомпаниям взимать плату за провоз багажа, если пассажиру продан невозвратный авиабилет. Документ опубликован на портале правовой информации.

Покупая невозвратный билет, пассажир обязуется оплатить услугу авиаперевозки, а при сдаче багажа — также провоз этого багажа, передает РИА Новости.

При этом возвратный авиабилет должен содержать норму бесплатного провоза багажа. Пассажир будет оплачивать его провоз только в том случае, если вес вещей превысит установленные нормы.

Ручную кладь при этом можно будет перевозить бесплатно. В законе также уточняется, что авиакомпании должны сообщать пассажирам об условиях перевозки их багажа до покупки билета на самолет.

Закон вступает в силу через 60 дней со дня его официального опубликования.

Автор

Олег Корин

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