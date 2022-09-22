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Политика > В России

Воздушная дуэль. В сети появилось видео главного авиапарада страны

14 августа, 11:12
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В Сети появилось видео авиационного парада над подмосковным парком «Патриот», посвященного 105-летию ВВС России. ПО количеству привлеченной техники — более 150 самолетов и вертолетов, — шоу над Кубинкой оказалось вдвое масштабнее парадов над Красной площадью в честь Дня Победы. Видеозапись парада опубликовал телеканал «Звезда».

Перед зрителями пролетела вся авиатехника, состоящая на вооружении ВКС России: от учебно-боевых самолетов Як-130 до гигантского ракетоносца Ту-160, от маленького вертолета Ми-2 до транспортного великана Ми-26.Помимо этого, в параде приняли участие восстановленные раритеты времен Первой и Второй мировых войн: Фарман, По-2, Ил-2, МиГ-3, сообщает «Российская газета». Реактивные истребители послевоенной поры МиГ-15 и Як-30 показали маневренный воздушный бой.

Впервые широкой публике показали СР-10 — очень интересный самолет с обратной стреловидностью крыла, — и новейший истребитель МиГ-35. Обе машины проходят государственные испытания. Еще одну воздушную дуэль устроили истребители пятого поколения Су-57 (ПАК ФА).

В финале гости праздника увидели высший пилотаж от «Стрижей», «Соколов России» и «Русских Витязей». Последние выступали на сверхманевренных Су-30СМ и в одиночной программе творили нечто запредельное. Например, плоский штопор — фигуру, для обычного самолета чреватую неминуемой катастрофой.

По традиции парад завершила шестерка штурмовиков Су-25 с дымами цвета российского флага.

Видео

Автор

Олег Корин

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