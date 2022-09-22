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Политика > В России

За 80 лет истории. Ростовские аграрии бьют рекорды по сбору урожая зерновых

15 августа, 08:46
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Ростовская область завершила уборку зерновых с очередным рекордом. Как сообщили в правительстве региона, в этом году собрано более 12 миллионов тонн при средней урожайности более 40 центнеров с гектара. Таким образом регион вышел на первое место в России, обогнав Краснодарский край.

Такого урожая, не только ранних зерновых, вообще валового сбора, в Ростовской области не собирали никогда, за все 80 лет ее истории! Это, пожалуй, лучший подарок тружеников села к юбилею Ростовской области, выразил благодарность за труд губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Достигнутые в этом году показатели по валовому сбору и урожайности ранних зерновых и зернобобовых культур превышают прошлогодний урожай, который был рекордным и составил 10,5 миллиона тонн с урожайностью 36 центнеров с гектара, сообщает «Российская газета». А это значит, что донские хлеборобы снова побили собственный рекорд 2016 года и стали уже второй раз первыми в России по урожаю ранних зерновых, напомнил глава региона.

Как отметил губернатор, по данным на начало месяца, из обследованной партии зерна мягкой пшеницы продовольственной является 1,8 миллиона тонн (66 процентов).

Четвертый год подряд Ростовская область наращивает производство зерна, обновляя собственные рекорды. Некоторые эксперты даже называют это «ростовским феноменом». Впрочем, сами аграрии и глава региона причину успеха видят в сочетании нескольких объективных факторов: приемлемые погодные условия, растущие объемы господдержки, постоянное улучшение технологий и кропотливый труд аграриев.

Нужно сказать, что в начале года у аграриев были некоторые сомнения в том, что удастся обновить рекорд. Холодная и дождливая весна привела к затягиванию сроков весенних полевых работ. И, соответственно, уборка началась позже по сравнению с прошлыми годами. Тем не менее, во время уборки аграрии смогли наверстать упущенное.

Судя по предварительным данным, самыми урожайными в этом году станут Зимовниковский, Зерноградский и Сальский районы. В каждом из них собрали по более 650 тысяч тонн зерна.

Самая высокая урожайность в Мясниковском районе — 58 центнеров с гектара. Как отмечает замглавы района по сельскому хозяйству Нерсес Тер-Акопян, секрет успеха — в применении передовых сортов и технологий.

По данным правительства области, программа 20 процентов субсидирования аграриев, приобретающих сельхозтехнику местного производства, которая действует с 2010 года, будет сохранена как минимум до 2020 года. В нынешнем году на это из бюджета области на покупку сельхозтехники донского производства выделено около 217 миллионов рублей. Приобретено 97 комбайнов (из них 88 — производства «Ростсельмаш»), а также 46 тракторов и 317 единиц другой сельхозтехники. Всего же за время действия программы из бюджета области выделено около двух миллиардов рублей. С их помощью аграрный парк пополнился на 1 700 комбайнов, около 200 тракторов, 3,5 тысячи единиц другой сельхозтехники.

В целом на поддержку аграриев Дона в 2017 предусмотрено 5,8 миллиарда рублей, в том числе 1,4 миллиарда из регионального бюджета.

По словам губернатора, потенциал донского региона на сегодняшних цифрах не исчерпан. За счет применения новых технологий и введения заброшенных земель в оборот эти показатели можно увеличить. Но главный акцент, по мнению главы региона, теперь нужно делать на переработку сырья внутри региона. Это дает не только новые рабочие места в высокотехнологичных сферах экономики, но и обеспечивает диверсификацию производства, создает добавленную стоимость продукту, дает приток инвестиций и налогов в местные бюджеты.

Ростовская область занимает площадь более 100 тысяч квадратных километров. Здесь проживает 4,2 миллиона человек. В сельском хозяйстве занято порядка 13 процентов экономически активного населения. На ее долю приходится 4,6 процента валовой продукции сельского хозяйства России. Регион является крупнейшим экспортером продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на Юге страны. На территории области находится 73 элеватора и 20 портовых терминалов общей мощностью единовременного хранения 4,7 миллиона тонн.

Автор

Олег Корин

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