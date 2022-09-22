Система по предупреждению. Роспотребнадзору исполняется 95 лет

Государственной санитарно-эпидемиологической службе России исполняется 15 сентября — 95 лет. Роспотребнадзор поздравил сотрудников.

Декрет Совета народных комиссаров РСФСР «О санитарных органах республики» был подписан 15 сентября 1922 года. В процессе становления служба прошла различные этапы: от эпидбюро до санэпидстанций и центров Госсанэпиднадзора, сегодня она приобрела статус федерального органа исполнительной власти, находящегося в ведении Правительства Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что защиту населения обеспечивают почти 30 научных центров, 800 лабораторий Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

В каждом пункте пропуска через государственную границу специалисты службы ежегодно досматривают на наличие инфекций более 20 миллионов человек, предотвращая завозы опасных заболеваний.

Научные центры Роспотребнадзора разрабатывают вакцины, системы эпидпрогнозирования и анализа, средства индивидуальной защиты, мобильные лаборатории. Ученые и специалисты Роспотребнадзора принимали и принимают участия в решении таких глобальных проблем как борьба с чумой и холерой, ликвидация кори и полиомиелита, вспышки опасных инфекций, таких как лихорадка Эбола и других.

Специалисты Роспотребнадзора работают не только в России, но и в Африке и Юго-Восточной Азии. Эти регионы наиболее опасны с точки зрения возникновения и распространения новых и забытых инфекций. Также Роспотребнадзор за последние пять лет обучил более двух тысяч специалистов из Азии, Африки, Восточной и Центральной Европы.

В отдаленных регионах стран СНГ работают 10 мобильных лабораторий, проводящих до 500 исследований в сутки. Это спасение там, где нет доступной медицинской помощи и лабораторной диагностики.

Ежегодно за консультациями, письменно, на личном приеме, по электронной почте в Роспотребнадзор обращается более миллиона потребителей, получая квалифицированную и действенную помощь.

Роспотребнадзор контролирует качество и безопасность продуктов питания — лаборатории ведомства ежегодно делают более 5 миллионов исследований пищевых продуктов.

Создана государственная система по предупреждению, ликвидации и изучению инфекционных заболеваний, в которую входят территориальные органы и учреждения Роспотребнадзора, научно-исследовательские институты и лаборатории. Роспотребнадзор напомнил и о достижении значительных результатов в сохранении санитарно-эпидемиологического благополучия населения страны. Побеждены заболевания, которые в начале 20 века уносили тысячи жизней – оспа, сыпной тиф, малярия, чума.