Поддержание доходов. Семь регионов получили миллиард на доплаты к пенсиям

Правительство распределило дополнительный миллиард рублей между бюджетами семи регионов на социальные доплаты к пенсиям. Об этом говорится в распоряжении правительства.

Средства распределены между республикой Коми, Якутией, Камчатским, Приморским и Хабаровским краями, Архангельской и Московской областями, сообщает «Российская газета». Эти субъекты заявили о потребности в дополнительных деньгах на выплату региональных социальных доплат к пенсии в 2017 году с учетом сложившихся в них показателей по числу получателей доплаты и ее величине.

Таким образом, регионы смогут произвести выплаты в полном объеме. Общее число получателей доплат в 2017 году составит 407 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Региональные соцдоплаты к пенсии выплачиваются для поддержания доходов неработающего пенсионера на уровне не ниже прожиточного минимума в регионе проживания. В 2017 году на эти цели было предусмотрено более шести миллиардов рублей межбюджетных трансфертов, распределенных ранее между 13 регионами. Дополнительный миллиард появился после летних поправок в федеральный бюджет.