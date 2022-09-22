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Политика > В России

Технический рост. Региональные вузы получат миллиарды субсидий

30 октября, 09:29
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Правительство подготовило проект документа о предоставлении опорным университетам в регионах субсидий. В 2018 году это может быть 7 млрд 500 млн рублей, в 2019 — 8 млрд 850 млн рублей, в 2020-м — 8 млрд 855 млн рублей.

Субсидии рассчитаны на вузы, которые станут центрами развития своего региона, и не будут предоставляться университетам Москвы и Санкт-Петербурга, федеральным университетам и участникам программы 5:100.

Продолжится программа повышения конкурентоспособности вузов.

В ней по-прежнему остается 21 вуз. Всем этим университетам обещано повышенное финансирование. Каждый год — около 10 млрд рублей на всех, они будут делиться в зависимости от того, в какую группу войдут вузы.

Совет по повышению конкурентоспособности ведущих российских университетов отнес к лидерам проекта ВШЭ, Университет ИТМО, МИФИ, Физтех, НГУ, МИСиС, Томский госуниверситет. Это первая группа вузов. Вторая группа — КФУ, РУДН, Сеченовский университет, СПбПУ, ТПУ, ТюмГУ, УрФУ. Третья группа — БФУ, ДВФУ, ЛЭТИ, Самарский университет, Нижегородский госуниверситет им. Лобачевского, ЮУрГУ, СФУ.

Дополнительные средства пойдут на развитие университетов. Это, в том числе, расширение международных обменов, приглашение иностранных преподавателей, повышение цитирования ученых.

Вице-премьер правительства Ольга Голодец отметила, что хороший рост показывают участники программы- технические вузы. Например, Физтех, МИФИ, сообщает «Российская газета». Заметно продвинулся в международных рейтингах Казанский федеральный университет.

К примеру, в ТОП- 1000 престижного международного рейтинга THE — 2017-2018 (Times Higher Education) вошли 18 российских вузов. МГУ попал в топ-200 и занял 194-е место. Отличные результаты у МФТИ и Томского политеха — они улучшили свои позиции. Физтех из группы 301-350 перешел в группу 250-300, Томский политех из 501-600 стал в группе 301-350. Улучшила свои показатели ВШЭ.

В другой престижный международный рейтинг QS в этом году вошли 24 российских университета. 13 вузов, в том числе региональные, значительно улучшили свои позиции. Среди них — Томский, Новосибирский госуниверситеты, Томский политех.

Автор

Олег Корин

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