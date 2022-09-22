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Политика > В России

Тотальная угроза. Госдума начала борьбу со сбором биоматериала россиян

01 ноября, 11:19
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После озвученной накануне президентом РФ Владимиром Путиным тотальной угрозе для россиян, связанной со сбором их биоматериала некими спецслужбами для последующей разработки биологического оружия против России, в Госдуме оперативно нашли «иностранного агента», собирающего эти биоматериалы на территории страны. А сама история с резонансным высказыванием президента получила продолжение в виде законопроекта об обеспечении биологической безопасности россиян, который будет внесен в Госдуму уже в декабре этого года.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, предложив ввести контроль за деятельностью иностранных компаний, занимающихся клиническими исследованиями в РФ, озвучил название одной такой компании, которая, по его словам, передает собранные данные за рубеж.

Как сказал Онищенко, «иностранную лабораторию “Инвитро” допустили к самому сокровенному, передает ТАСС.

«Сегодня у нас есть много лабораторий, которые проводят клинические исследования, это иностранные лаборатории, например “Инвитро”. Мы их допустили к самому сокровенному. Сегодня во многих клиниках крупных городов нашей страны они проводят исследования, проводят качественно, но имеют огромные возможности для изучения этого материала на территории нашей страны и передачи данных за рубеж. Я неоднократно обращал внимание спецслужб, что нужно это прекратить или взять под серьезный контроль», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

«Мы должны создать современное законодательство, это закон о биологической безопасности, закон о коллекциях микроорганизмов, который сейчас разрабатывается правительством и должен быть в декабре внесен в Госдуму», — заявил бывший главный санитарный врач России.

«То, что сегодня происходит сбор жидкостей, органов и тканей наших сограждан, это не что иное, как свидетельство того, что США не прекратили свою наступательную военную программу», — добавил Онищенко.

В эфире телеканала «Россия-1», говоря о медицинских лабораториях, которые, предположительно, вывозят биоматериалы россиян за рубеж, Онищенко упомянул компанию «Инвитро». Вскоре представители компании выступили с официальным заявлением и опровергли слова первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке.

«Считаем важным подчеркнуть, что вся деятельность “Инвитро” на территории России ведется строго в соответствии с законодательством РФ. В частности, приоритетом “Инвитро” является неукоснительное соблюдение 152 ФЗ “О персональных данных”. Все персональные данные клиентов надежно защищены, хранятся строго на серверах, находящихся в пределах РФ, и не передаются третьим сторонам ни при каких обстоятельствах», — заверили в компании.

При этом в «Инвитро» отдельно подчеркнули, что весь биоматериал, собираемый в медицинских офисах компании на территории РФ, доставляется в лабораторные комплексы, которые находятся исключительно в пределах России.

«Весь используемый биоматериал утилизируется в пределах лабораторных комплексов в строгом соответствии с СанПином 2.1.7.2790-10», — говорится в пресс-релизе.

По словам представителей компании, все генетические исследования проводятся исключительно в интересах пациентов и только на оборудовании и реагентах, зарегистрированных в установленном порядке на территории РФ как медицинские изделия.

Ранее, 31 октября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что глава государства получил информацию о том, что иностранцы собирают биоматериалы россиян от специальных служб.

«Действительно, некоторые эмиссары ведут такую деятельность — представители неправительственных организаций и других органов», — добавил он.

Накануне Путин задался вопросом, зачем иностранцы собирают биологический материал россиян.

«А вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране? Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос — вот это зачем делается?» — обратился президент к членам СПЧ, добавив, что такая деятельность ведется «целенаправленно и профессионально».

Автор

Олег Корин

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