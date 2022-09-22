Тотальная угроза. Госдума начала борьбу со сбором биоматериала россиян

После озвученной накануне президентом РФ Владимиром Путиным тотальной угрозе для россиян, связанной со сбором их биоматериала некими спецслужбами для последующей разработки биологического оружия против России, в Госдуме оперативно нашли «иностранного агента», собирающего эти биоматериалы на территории страны. А сама история с резонансным высказыванием президента получила продолжение в виде законопроекта об обеспечении биологической безопасности россиян, который будет внесен в Госдуму уже в декабре этого года.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, предложив ввести контроль за деятельностью иностранных компаний, занимающихся клиническими исследованиями в РФ, озвучил название одной такой компании, которая, по его словам, передает собранные данные за рубеж.

Как сказал Онищенко, «иностранную лабораторию “Инвитро” допустили к самому сокровенному, передает ТАСС.

«Сегодня у нас есть много лабораторий, которые проводят клинические исследования, это иностранные лаборатории, например “Инвитро”. Мы их допустили к самому сокровенному. Сегодня во многих клиниках крупных городов нашей страны они проводят исследования, проводят качественно, но имеют огромные возможности для изучения этого материала на территории нашей страны и передачи данных за рубеж. Я неоднократно обращал внимание спецслужб, что нужно это прекратить или взять под серьезный контроль», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

«Мы должны создать современное законодательство, это закон о биологической безопасности, закон о коллекциях микроорганизмов, который сейчас разрабатывается правительством и должен быть в декабре внесен в Госдуму», — заявил бывший главный санитарный врач России.

«То, что сегодня происходит сбор жидкостей, органов и тканей наших сограждан, это не что иное, как свидетельство того, что США не прекратили свою наступательную военную программу», — добавил Онищенко.

В эфире телеканала «Россия-1», говоря о медицинских лабораториях, которые, предположительно, вывозят биоматериалы россиян за рубеж, Онищенко упомянул компанию «Инвитро». Вскоре представители компании выступили с официальным заявлением и опровергли слова первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке.

«Считаем важным подчеркнуть, что вся деятельность “Инвитро” на территории России ведется строго в соответствии с законодательством РФ. В частности, приоритетом “Инвитро” является неукоснительное соблюдение 152 ФЗ “О персональных данных”. Все персональные данные клиентов надежно защищены, хранятся строго на серверах, находящихся в пределах РФ, и не передаются третьим сторонам ни при каких обстоятельствах», — заверили в компании.

При этом в «Инвитро» отдельно подчеркнули, что весь биоматериал, собираемый в медицинских офисах компании на территории РФ, доставляется в лабораторные комплексы, которые находятся исключительно в пределах России.

«Весь используемый биоматериал утилизируется в пределах лабораторных комплексов в строгом соответствии с СанПином 2.1.7.2790-10», — говорится в пресс-релизе.

По словам представителей компании, все генетические исследования проводятся исключительно в интересах пациентов и только на оборудовании и реагентах, зарегистрированных в установленном порядке на территории РФ как медицинские изделия.

Ранее, 31 октября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что глава государства получил информацию о том, что иностранцы собирают биоматериалы россиян от специальных служб.

«Действительно, некоторые эмиссары ведут такую деятельность — представители неправительственных организаций и других органов», — добавил он.

Накануне Путин задался вопросом, зачем иностранцы собирают биологический материал россиян.

«А вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране? Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос — вот это зачем делается?» — обратился президент к членам СПЧ, добавив, что такая деятельность ведется «целенаправленно и профессионально».