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Политика > В России

Меньше половины. Россияне стали больше доверять полиции

07 ноября, 14:43
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В России к 2017 году число граждан, положительно оценивающих работу полиции, превысило количество тех, кто ей недоволен. Впрочем, почти половина россиян при этом отмечает различные недостатки в работе полицейских — от хамства до противоправности. Более того, четверть обращавшихся в полицию фактически не получили никакой помощи от правоохранительных органов, а более трети решали свои проблемы различными неформальными путями.

Об этом свидетельствует опрос «Левада-Центра», результаты которого публикует «Интерфакс». Согласно данным исследования, доля россиян, довольных работой полиции в своем населенном пункте, выросла до 46% (против 36% в 2013 году и 27% в 2010 году). Недовольны полицией 34% респондентов (в 2013 году — 46%, в 2010 году — 60%). Затруднились ответить 20% участников опроса.

Почти не изменилась оценка отношения полицейских к российским гражданам: 33% считают его безразличным и формальным, 27% — вежливым и предупредительным, 11% — грубым и хамским, 5% — противоправным. В 2007 году эти показатели составляли 42%, 26%, 14% и 5% соответственно.

Всего за последние два года за помощью к полиции обращались 75% опрошенных. Из них 25% сказали, что обращение «было фактически проигнорировано», 10% решали свои проблемы «неофициальным путем», еще у 12% «проблемы были разрешены, но неформальным способом», у 11% — «проблемы были разрешены путем частной договоренности».

Среди обратившихся в полицию 21% респондентов сообщили, что к ним отнеслись «без должного внимания, но проблемы в конце концов были решены официальным путем». У 17% «полиция сделала все возможное, но это были неразрешимые проблемы вне ее компетенции».

Опрос проводился 20-24 октября среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

В мае этого года были опубликованы результаты социологического исследования, проведенного фондом «Общественный вердикт» и социологами Методической лаборатории, в рамках которого респондентам предлагалось поставить себя в конкретной ситуации на место полицейского и определить, насколько допустимо применение насилия. Выяснилось, что большинство россиян (до 73%) считают допустимым в некоторых случаях насилие со стороны правоохранительных органов.

41% опрошенных посчитали, что в целом силовики имеют право «идти на незначительные нарушения закона для раскрытия общественно значимых преступлений». С этим утверждением не согласились 50,3% россиян.

Кроме того, 63,4% россиян назвали допустимыми пытки маньяка, похитившего детей и отказывающегося сообщать, где находятся еще живые пропавшие. Против насилия в этой ситуации выступили 29,6% респондентов. Также 51,7% респондентов сочли оправданным поведение полицейских, на глазах у которых грабитель вырвал сумку из рук пенсионера и убежал, после чего стражи правопорядка догнали преступника и нанесли ему несколько ударов. Недопустимым поведение сотрудников правоохранительных органов назвали 44% респондентов.

Автор

Олег Корин

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