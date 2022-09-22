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Политика > В России

Увеличение штрафов. Минтруд разработал законопроект о защите прав пожилых людей, детей и инвалидов

16 ноября, 10:45
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Минтруд России разработал законопроект о защите прав социально уязвимых россиян — пожилых людей, детей и инвалидов. Предлагается в два раза увеличить штрафы для тех, кто не пустит инвалида в кафе и кинотеатр или не поможет старикам выбрать товар в магазине. Изменения будут внесены в отдельные законодательные акты РФ в части установления особых мер защиты прав потребителей из числа инвалидов, лиц пожилого возраста и детей.

Весной президент РФ Владимир Путин дал поручение создать концепцию защиты прав потребителей, установив дополнительные меры защиты для социально уязвимых россиян. Концепция была разработана Роспотребнадзором, а Минтруд подготовил поправки в законы о защите прав потребителей, о туристической деятельности и в КоАП. Законопроект уже внесен в правительство. В Минтруде рассчитывают, что он будет принят Госдумой в весеннюю сессию и уже к концу следующего года вступит в силу.

Как рассказал «Российской газете» заместитель министра труда и соцзащиты Алексей Черкасов, во-первых, будут усилены меры ответственности по уже предусмотренным законом правонарушениям для тех, кто нарушил права самых незащищенных потребителей. По новому закону за введение лиц пожилого возраста или инвалидов в заблуждение относительно потребительских свойств и качества товара предусмотрен штраф для физлиц в размере уже 5-10 тысяч рублей (сейчас эта сумма составляет три- пять тысяч рублей), для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч (вместо 12-20 тысяч), юрлиц — от 150 до 600 тысяч (в настоящее время — от 100 до 500 тысяч).

Во-вторых, по словам замминистра, вводится новый состав административного правонарушения — отказ или иное воспрепятствование потребителю в доступе к товарам, работам, услугам в связи с его состоянием здоровья, ограничением жизнедеятельности или возрастом. За такое правонарушение в законопроекте установлен штраф для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей, на юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

Действующее законодательство о защите прав потребителей распространяется одинаково на всех жителей страны, однако Минтруд решил дополнить его, чтобы особо защитить людей с ограниченными возможностями, детей, лиц пожилого возраста, подчеркнул Черкасов. В частности, было предложено в закон о защите прав потребителей включить обязанность продавца информировать потребителя, пожилого человека или инвалида о пригодности товара конкретно для него.

В настоящее время в законе о защите прав потребителя есть пункт, который гласит, что если продавец при заключении договора был поставлен потребителем в известность о конкретных целях приобретения товара, он обязан передать потребителю товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями. Минтруд дополнил его, сделав акцент на том, что есть несколько категорий людей, которые нуждаются в особом внимании и помощи.

В законопроект заложена норма о том, что информация о товарах и услугах должна доводиться до потребителей в доступных им формах и форматах, с учетом потребностей и возможностей конкретного человека.

Как отметил Алексей Черкасов, по закону нельзя не пустить человека в театр, кино или кафе просто потому, что у него, к примеру, синдром Дауна. Недопустимо искусственно создавать ментальные, маркетинговые, имиджевые или иные препятствия по доступу к товарам и услугам социально незащищенных граждан только по внешним, например не всегда выгодным для владельца кафе, проявлениям, пояснил он.

Напомним, в последнее время в прессе обсуждаются случаи, когда инвалидов не пускали в кафе из-за их внешнего вида. Недавно сообщалось, что 15-летнего ребенка-инвалида Артема, который передвигается на коляске, выгнали из кафе кинотеатра «Мираж-Синема» в торговом центре Петербурга «Атлантик City», так как он не понравился сотрудникам заведения. Позже в кафе объяснили, что компания ребят просто сидела за столиком, ничего не заказывая.

В июне охранники кафе «Сумах» в центре Мурманска не пустили в заведение трех мам с дочерьми в инвалидных колясках, планировавших отметить Международный день защиты детей.

В 2016 году в Петербурге инвалид первой группы Роман Миронов пожаловался в прокуратуру из-за того, что его не пустили на хоккейный матч, потому что он «не так ходит».

Но самой резонансной стала история с сестрой известной топ-модели Натальи Водяновой. В 2015 году в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по факту нарушения прав 27-летней Оксаны, страдающей аутизмом и ДЦП. Во время прогулки в парке девушка и ее няня решили зайти в кафе, однако хозяин заведения выгнал женщин, заявив, что они «отпугивают клиентов». В полицию на недостойное поведение владельца кафе пожаловалась мать Натальи Водяновой и Оксаны Лариса Кусакина. После скандала кафе «Фламинго» закрылось.

Автор

Олег Корин

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