Не лишние деньги. Пенсионный фонд предупредил россиян о мошенниках со СНИЛС и паспортами

Пенсионный фонд России (ПФР) просит россиян бережно относиться информации о номере страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и паспортных данных из-за появления мошеннических схем в интернете. Об этом говорится в пресс-релизе фонда.

В ПФР сообщили, что в последнее время в интернете появились сайты, где предлагается при помощи номера СНИЛС или паспортных данных проверить «наличие денежных выплат со стороны частных страховых фондов». На первом этапе гражданин вводит номер СНИЛС или паспортные данные, после чего сайт показывает якобы положенные к выплате суммы, передает ТАСС. В большинстве случаев это порядка 100 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ПФР.

На втором этапе гражданину предлагается оплатить доступ к базам данных частных страховщиков, за что мошенники обещают моментальный перевод средств на счет клиента. Возможно, есть и третий этап, но пресс-служба ПФР это не проверяла.

«В связи с этим Пенсионный фонд призывает игнорировать подобные сайты и бережно относиться к своим персональным данным. Доверять информацию о положенных пенсионных выплатах можно только в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, приложении ПФР для смартфонов и на портале госуслуг», — говорится в сообщении фонда.