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Политика > В России

Маркировка заграницы. Совет Федерации одобрил закон о СМИ-иноагентах

22 ноября, 14:44
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«За» проголосовали 154 человека, один воздержался, «против» не высказался никто. Теперь документ поступит на подпись президенту.

Сенатор Людмила Нарусова раскритиковала закон, указав на «неряшливость» его формулировок и понятийного аппарата. По ее мнению, к этому привела поспешность при принятии документа, передает РИА Новости.

«Как следствие, он может применяться без разбора и произвольно, поскольку нет критериев», — заявила она.

В свою очередь, спикер Совфеда Валентина Матвиенко заметила, что при обсуждении закона в комитетах палаты состоялся «открытый юридический» и детальный диалог. 

Что означает принятие закона о СМИ-иноагентах

  • Иноагентом может стать любое зарубежное СМИ, получающее финансирование или имущество из-за границы (в том числе от российских юридических лиц, спонсируемых из иностранных источников).
  • В поправках не упомянуты конкретные издания или телеканалы.
  • Решение о признании СМИ иноагентом будет принимать Министерство юстиции.
  • Минюст может создать отдельный реестр СМИ — иностранных агентов, если возникнет такая необходимость.
  • СМИ, признанные иноагентами, должны будут соответствующим образом маркировать свои материалы и предоставлять отчеты.
  • СМИ, которые откажутся регистрироваться, подпадут под действие нормы закона об иноагентах-НКО.
  • Поправки никак не отразятся на работе российских СМИ.

Ранее Совет по правам человека при президенте призывал Совфед отклонить закон и отправить его на доработку в Госдуму. СПЧ заявил о грубом нарушении процедуры при принятии документа и указал на неопределенность формулировок, которые позволят применять закон ко всем СМИ.

Госдума одобрила поправки 15 ноября. Разработка документа стала ответом на притеснение российских средств массовой информации в США: в начале ноября американский Минюст предписал телеканалу RT зарегистрироваться иностранным агентом. 

Министерство юстиции уже предупредило ряд средств массовой информации о том, что они могут стать иноагентами. Уведомления получили «Голос Америки», «Радио “Свобода”, “Кавказ.Реалии”, “Крым.Реалии”, “Сибирь.Реалии”, “IdeL.Реалии”, телеканал “Настоящее время”.

В числе возможных «кандидатов в иноагенты» также назывались CNN и Deutsche Welle, но их закон пока не коснется.

По мнению депутата Сергея Гаврилова, России нужно готовить вторую волну ответных действий в случае ужесточения США мер против российских СМИ.

Автор

Олег Корин

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