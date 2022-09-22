Передача прав. За последние 5 лет сократили 31 тыс. сотрудников ГИБДД

Личный состав ГИБДД за последние пять лет сокращен на 31 тыс. человек. Как сообщил на заседании в Госдуме первый замглавы МВД Александр Горовой, при этом количество транспорта в России за это время возросло на 23%.

«За последние пять лет личный состав Госавтоинспекции сокращен на 31 тыс. человек или на 22%. При этом за последние пять лет прирост транспорта составил 23% и составляет сегодня по стране 56,6 млн единиц», — сказал он.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о передаче от МВД РФ правительству Москвы части полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях о несоблюдении ПДД, зафиксированных дорожными камерами, передает ТАСС.

Инициатива была внесена правительством РФ в мае 2015 года. В результате столице могут быть переданы полномочия по привлечению к административной ответственности за 38 из 128 составов правонарушений в области дорожного движения, предусмотренных главой 12 КоАП, отмечается в пояснительной записке. В настоящее время такая возможность предусмотрена только за неправильную парковку в Москве.