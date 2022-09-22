Изъятые миллиарды. Генпрокурор России назвал сумму ущерба от коррупционных преступлений

Генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что ущерб от коррупционных преступлений за 2015-2017 годы превысил 148 миллиардов рублей.

Как рассказал он в интервью газете «Коммерсант», добровольно погашенные убытки составили более одиннадцати миллиардов рублей. Также у коррупционеров изъято и арестовано имущество на сумму более 78 миллиардов рублей, передает РИА Новости.

В свою очередь, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что потери от коррупционных преступлений, которые расследует СК в 2017-м, составили 10,3 миллиарда рублей.

Глава СК отмечал, что за последние пять лет на скамье подсудимых оказались участники порядка четырехсот преступных групп, связанных со злоупотреблением служебным положением. В суд направили более шестидесяти тысяч уголовных дел о преступлениях подобной направленности. Из них свыше 36 тысяч — в отношении должностных лиц и почти 25 тысяч — в отношении взяткодателей.

Летом в Генпрокуратуре заявляли, что потери от коррупции из года в год составляют примерно десять процентов суммы ущерба от всех видов преступлений.