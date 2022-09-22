Дотации для лучших. Социально успешным регионам выделили 20 миллиардов

Правительство РФ выделило 20 миллиардов рублей 40 регионам России, достигшим лучших результатов в социально-экономическом развитии, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина во вторник.

«Дотации в размере 20 миллиардов рублей предоставляются бюджетам 40 субъектов Федерации. Средства на эти цели были предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год… Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 7 декабря 2017 года», — говорится в документе.

Отмечается, что дотации распределены между субъектами РФ, достигшими наилучших результатов по итогам оценки темпов социально-экономического развития территорий за 2016 год, передает РИА Новости. Первые три места заняли Республика Саха (Якутия), Татарстан и Московская область.