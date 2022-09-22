Забавы с дронами. Полиция и Росгвардия будут контролировать беспилотники

Сотрудники полиции и Росгвардии получат право рассматривать дела о нарушении правил использования воздушного пространства беспилотниками. Соответствующие поправки в законодательство намерено внести Министерство транспорта.

В России любой беспилотник считается воздушным судном, и за нарушение правил использования воздушного пространства этими аппаратами предусмотрена административная ответственность.

Как пояснили в Минтрансе, разрабатываемый документ наделит должностных лиц ОВД и Росгвардии полномочиями составлять протоколы об административных нарушениях и рассматривать дела, если были нарушены правила использования воздушного пространства беспилотниками, цитируют представителя ведомства «Известия».

По словам экспертов, новая норма необходима, так как сейчас у Росавиации и Ространснадзора не хватает сотрудников, чтобы обеспечить контроль за всеми дронами.

«Дроны из забавы превратились в средство наблюдения, транспортировки, а может быть, и шпионажа. Значит, регулировать эту сферу должны структуры с соответствующим опытом и спецификой», — считает управляющего бюро «Адвокаты и бизнес» Сергей Ковбасюк, которого цитируют «Известия».

Он добавил, что полиция и Нацгвардия отличаются мобильностью – а это фактор, который многое решает в вопросах нарушения воздушного пространства.