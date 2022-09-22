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Политика > В России

Лидеры по мошенничеству. Кражи стали самыми раскрываемыми преступлениями в России

12 января, 07:42
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За 11 месяцев прошедшего года (с января по ноябрь) на территории России было зарегистрировано 1 920 819 преступлений, при этом самыми распространенными видами стали кражи и мошенничество, свидетельствуют данные Генпрокуратуры, опубликованные на официальном сайте ведомства.

Согласно приведенной статистике, случаи хищения чужого имущества, совершенные путем краж, составили более трети всех зарегистрированных преступлений (42,1%) — 738 376. Количество преступлений, совершенных в форме мошенничества (статьи 159-159.6 УК РФ), составило 204 870 преступлений.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число мошенничеств увеличилось на 6,8%. При этом в целом преступлений по стране в 2017 году было совершено меньше, чем в 2016-м году, на 85 902.

Исключение составили несколько регионов, где число преступлений увеличилось. В их числе Республика Крым и Севастополь, Калининградская, Саратовская области и Карачаево-Черкесская Республика.

Лидерами среди регионов по росту случаев мошенничества стали Саратовская область (плюс 148,7%), Калининградская область (плюс 112,7%), Санкт-Петербург (плюс 62,9%), Нижегородская область (плюс 57,1%) и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (плюс 56,9%).

Согласно данным Генпрокуратуры, за последние пять лет (с 2013 года) доля мошенничеств в общей структуре преступности выросла с 7,5 до 10,7%. Она превышает даже число преступлений, связанных с оборотом наркотиков.

При этом если в целом раскрываемость преступлений в России составляет 54%, то раскрываемость мошенничеств — лишь 25%. За 11 месяцев 2017 года число раскрытых мошенничеств выросло на 4,2% (51,7 тыс.), в суд направлены уголовные дела по 42 тыс. фактов мошенничеств, передает ТАСС.

Статистика Генпрокуратуры свидетельствует, что число экономических преступлений за 11 месяцев 2017 года сократилось на 3,3% (102 тыс.), число коррупционных преступлений осталось на прежнем уровне (28 тыс.), а число выявленных взяток (с учетом новой статьи о мелкой взятке) выросло на 4,6%. Общий установленный ущерб от преступлений в РФ за 11 месяцев 2017 года (по оконченным и приостановленным уголовным делам) сократился на 27,4% до 351 млрд рублей.

Автор

Олег Корин

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