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Охота с прибылью. Для сохранения оленей на Камчатке платят за отстрел волков

18 января, 08:48
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На Камчатке в рамках мероприятий по сохранению поголовья оленей и развитию северного оленеводства в 2017 году охотниками было добыто 46 волков, сообщает региональное агентство лесного хозяйства и охраны животного мира.

Отмечается, что мероприятия по сокращению гибели северных оленей и регулированию численности волков проводятся в рамках краевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-2018 годы». Отстрел волков проводится на территориях Корякского округа и Быстринского района, передает РИА Новости.

«За одного добытого волка назначена премия в размере 30 тысяч рублей. Так, в прошлом году камчатским охотпользователям были произведены выплаты в размере 1 миллиона 380 тысяч рублей по фактически добытым 46 волкам», — говорится в сообщении.

В агентстве добавили, что также в 2017 году вынуждено было добыто 50 медведей, поскольку они представляли реальную угрозу для человека, и более 370 лис для оценки эпизоотической ситуации.

В настоящее время на территории региона зарегистрировано 20,9 тысячи охотников, получивших охотничьи билеты в агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира.

Автор

Олег Корин

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