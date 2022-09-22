Как остаться молодым. Путин посоветовал студентам не бояться ошибок

Президент РФ Владимир Путин поздравил студентов с Днем российского студенчества, по его словам, с такой молодежью Россия всегда будет молодой и устремленной в будущее.

«Я поздравляю вас, тех, кто собрался сегодня здесь, и всех студентов России, всех ваших наставников, преподавателей. Желаю вам, разумеется, успехов в учебе и в будущей вашей жизни. Благодаря студенчеству, благодаря молодежи Россия всегда остается молодой, юной, дерзкой, устремленной в будущее, успехов вам», — заявил Путин на всероссийском форуме студенческих клубов «Вместе вперед».

Форум неформальных студенческих клубов «Вместе вперед!» проводится в этом году впервые, передает РИА Новости. Девиз форума: «Россия – страна возможностей».

Президент России Владимир Путин призвал новое поколение студентов, которое может свободно создавать новую моду, музыку, искусство, технологии, не бояться ошибок и всегда искать возможность решить их.

Глава государства посоветовал студентам не бояться ошибок и всегда искать возможность преодолеть их и выйти на решения, которые нужны.

«И тогда вы, безусловно, будете счастливым успешным поколением. Я искренне вам этого желаю, успехов вам», — добавил президент.

В России 25 января отмечают Татьянин день. Святая Татьяна считается покровительницей студентов. 25 января (12 по старому стилю) императрица Елизавета подписала указ об учреждении Московского университета, с тех пор студенты отмечают этот день как свой праздник.