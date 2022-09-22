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Политика > В России

Биологический комплекс. Каждый регион сможет выбрать, в каком часовом поясе жить

07 февраля, 20:21
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В соответствии с действующим законодательством каждому региону РФ предоставлено право выбирать, по какому времени ему удобнее жить, менять действующий закон нет необходимости, заявил РИА Новости первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

Ранее депутат-единоросс Андрей Барышев внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается вернуть в России летнее время. По мнению парламентария, сейчас ряд регионов живут по времени, отстающему от поясного на один час.

«Особенностью принятого парламентом закона (является то, что) мы предоставили регионам право самим выбирать, по какому времени им удобнее жить», — сказал Калашников.

Он пояснил, что уже пять субъектов РФ вернулись в свои временные пояса.

«Комплексные изменения в законодательство не нужны. Тем более, что то время, по которому сейчас живут россияне, более приближено к биологическому», — заключил он.

Автор

Олег Корин

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