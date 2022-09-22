Парады и моржи. Россияне с размахом отметили 23 февраля

Регионы России отметили День защитника Отечества массовыми акциями памяти, флешмобами, спортивными турнирами и соревнованиями, концертами, выставками и закладкой кораблей.

Одними из первых в России поздравили защитников Родины жители Дальнего Востока, где проживает множество людей, связавших свою жизнь со службой на Тихоокеанском флоте, передает ТАСС. Военнослужащие в честь праздника развернули на центральной площади Владивостока выставку боевой техники, а также накормили всех пришедших на праздник «матросской» кашей.

Праздник во Владивостоке начался с торжественного подъема Андреевских и стеньговых флагов расцвечивания на кораблях, а затем состоялись церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» и стеле «Город воинской славы».

В Сибири праздник отметили военными парадами — в Чите в нем приняли участие как действующие военнослужащие, так и юнармейцы. В городе также был открыт после реконструкции Мемориал боевой и трудовой славы жителей Забайкальского края, общая площадь которого превышает 100 тыс. кв. м.

Военный парад и смотр-конкурс строевой песни прошел в Омске. Впервые в конкурсе приняли участие военнослужащие из Анголы — курсанты Омского автобронетанкового инженерного института. Рота прошла строевым шагом военнослужащих своей страны, исполнив национальную песню.

На льду городского пруда в Екатеринбурге, со стороны кинотеатра «Космос», появилась выполненная красной краской надпись «С праздником 23 февраля» и изображение звезды. Похожую поздравительную надпись «День защитника отечества 23 февраля» и изображение звезды активисты нанесли на лед пруда в Нижнем Тагиле, недалеко от протоптанной по нему тропинке.

«В Нижнем Тагиле по дорожке на пруду можно попасть с одной стороны города на другую. Прохожие останавливались, смотрели, поздравляли участников акции с праздником. На лицах были улыбка и радость. Подходили с поздравлениями также “моржи”, которые тут недалеко купаются в проруби (температура воздуха минус 18 градусов)», — поделился впечатлениями с ТАСС представитель команды «Молодежка ОНФ» (Общероссийский народный фронт) Илья Шитов.

В Центральном федеральном округе 23 февраля решили почтить память героя России летчика Романа Филипова, который погиб при исполнении служебных обязанностей в Сирии. На его родине, в Воронеже, на местном авиазаводе в День защитника Отечества воронежские автолюбители выстроились в огромную фигуру самолета, решив таким образом поздравить земляков с праздником и почтить память пилота. В акции приняли участие более 100 автомобилистов.

Утром 23 февраля руководители Курской области и города вместе с жителями по традиции возложили цветы и венки к стеле «Героям-курянам» на Красной площади, памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову, стеле «Курск — город воинской славы», Вечному огню на мемориальном комплексе «Курская дуга». Почтили память героев и на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны», куда каждый год приходят тысячи людей, чтобы почтить память защитников русской земли и поклониться их подвигу.

Отметил подвиг Филипова и президент РФ Владимир Путин, который выразил благодарность родным погибшего, сравнив проявленный им героизм с подвигами времен Великой Отечественной войны. На церемонии вручения в Кремле госнаград, приуроченной ко Дню защитника Отечества, присутствовали вдова летчика Ольга и его родители Елена и Николай Филиповы. Глава государства передал им медаль «Золотая Звезда», которой Филипов был награжден посмертно.

В предгорье Адыгеи ко Дню защитника Отечества приурочили старт единственной зимней гонки на Юге России «Февральские окна — 2018». 25 экипажей на полноприводных автомобилях из Краснодарского края, Адыгеи, Ростовской области, Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии будут бороться за первенство в течение двух дней, преодолевая не только бездорожье лесной местности, но и испытания погодными условиями.

Жители Севастополя отметили 23 февраля тройной праздник. Вместе со всей Россией город празднует День защитника Отечества и столетний юбилей Красной армии, а еще именно в этот день в 2014 году десятки тысяч жителей города вышли на площадь им. П. Нахимова на митинг народной воли и высказали свое мнение о государственном перевороте на Украине. Этот митинг стал началом Крымской весны, когда Севастополь и Крым воссоединились с Россией.