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Политика > В России

Лучшее мороженое. Если хлеба не будет, то и разведка стране не понадобится, отметил Путин

12 марта, 19:25
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Президент России Владимир Путин пошутил, что стране вряд ли понадобится разведывательная служба, если не будет хлеба.

В Краснодаре проходит Всероссийский форум сельхозпроизводителей, на котором выступил Путин, передает РИА Новости. Модератор панельной сессии с участием президента, тележурналист Сергей Брилев, предваряя выступления других участников сессии, напомнил Путину, что последний разговор у них был об истории нелегальной разведки.

«Зачем нам разведка, если хлеба не будет», — пошутил на это Путин.

«Хлеб есть — можно и разведкой позаниматься», — продолжил президент.

Мороженое производства Кореновского молочного комбината президент Владимир Путин считает самым вкусным.

Во время посещения ФГБНУ «Национальный центр зерна им. Лукьяненко» Путин пообщался с фермерами и работниками предприятия. Один из них рассказал, что занимается производством молока, которое поставляет Кореновскому молочному комбинату.

«Кореновский комбинат, где лучшее мороженое в России производится», — заметил другой участник беседы. Путин на это сказал: «Здесь я с вами согласен. Самое вкусное».

В июле прошлого года мороженое этого кубанского комбината президент попробовал во время посещения авиасалона «МАКС» в подмосковном Жуковском. Попробовав десерт, Путин порекомендовал его журналистам.

Автор

Олег Корин

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