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Политика > В России

Объединило горе. Акции памяти по погибшим в Кемерове прошли во всех регионах страны

27 марта, 18:00
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Акции памяти по погибшим в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове прошли во всех регионах страны. К стихийным мемориалам люди несли игрушки, цветы и свечи. В Кемеровской области и еще нескольких регионах России объявлен траур. Среда, 28 марта, в России объявлена днем национального траура.

Приморский край объявил вторник, 27 марта, днем траура, а во Владивостоке траур продлится три дня. В крае приспустили все государственные флаги, отменили развлекательные мероприятия, а официальные мероприятия в Приморье начинаются с минуты молчания в память о погибших, отмечает пресс-служба администрации края. Траур до 29 марта объявили и в Якутске — соответствующее распоряжение подписал мэр города Айсен Николаев, передает ТАСС.

В Южно-Сахалинске архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон провел в кафедральном соборе Рождества Христова панихиду по погибшим.

«В той трагедии, которая обрушилась на кемеровчан и всю нашу страну, сахалинцы могут помочь только сочувствием и участием. Подобное горе сложно пережить в одиночку, но когда мы все вместе скорбим и вместе переносим тяжкие испытания, становится многократно легче», — сказал Тихон, слова которого приводит пресс-служба правительства Сахалинской области.

Жители Магадана пришли почтить память жертв пожара в Кемерове на Соборную площадь, здесь собрались сотни горожан. В память о погибших магаданцы возложили цветы и установили горящие свечи на постаменте памятника святителю Иннокентию, сообщает пресс-служба правительства региона. Памятные акции прошли также в Биробиджане и Якутске.

Власти Ханты-Мансийского автономного округа из-за трагедии в Кемерове решили отменить торжественную церемонию открытия чемпионата России по биатлону, запланированную на 28 марта в 19:00 (17:00 мск), сообщили ТАСС в окружном департаменте спорта.

В Челябинске в 18:00 (16:00 мск) у памятника Орленку пройдет минута молчания, а 28 марта состоится мемориальное шествие «Тишина». В городе Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) установили импровизированный мемориал — баннер с надписью «Кемерово 25.03.2018. Ноябрьск скорбит…», к нему горожане несут цветы и свечи

В Екатеринбурге жители города почтили память погибших на площади Труда в центре города, а в Тобольске Тюменской области горожане провели минуту молчания у памятника Дмитрию Менделееву. Траурные мероприятия пройдут на Урале и 28 марта. Так, в Кургане на акции «Час тишины» жители смогут зажечь свечи и возложить цветы.

Мероприятия в память о погибших прошли и в регионах Центральной России. Власти Брянской области объявили траур — до 28 марта включительно в государственных и муниципальных учреждениях культуры отменены все культурно-массовые мероприятия, приспущены флаги на зданиях органов власти.

О сотнях людей, пришедших на богослужения, сообщают в епархиях Смоленской, Рязанской, Белгородской областей. В Тульской области отменили игры региональной лиги КВН, отказались от проведения ряда развлекательных мероприятий и в Орловской области. Стихийный мемориал в память о жертвах кемеровской трагедии организовали жители Смоленска у одного из торговых центров, куда люди несут свечи и цветы.

Акция в память о погибших проходит на площади Ленина в Симферополе, перед зданием крымского правительства. Десятки жителей принесли цветы, в основном красные розы и гвоздики, а также мягкие игрушки. Некоторые зажигали свечи.

«Эта трагедия всей страны, если не всего мира, я не могла оставаться в стороне. Соболезную семьям погибших», — сказала ТАСС одна из пришедших — жительница Симферополя Диана.

Во многих южных городах отменены праздничные мероприятия Международного дня театра, который отмечается 27 марта. В Севастопольском академическом русском драмтеатре им. А.В. Луначарского планировался традиционный спектакль-капустник, выступление севастопольских поэтов и оркестра, однако организаторы сочли невозможным проведение праздника после трагедии в Кемерове.

Народный мемориал устроили жители Сочи на улице Навагинской. У парковой скульптуры «Крокодил Гена и Чебурашка» установили черную мемориальную доску с изображением свечи и надписью: «Кемерово 25.03.2018 “Зимняя вишня”, скорбим вместе с вами». Сюда горожане приносят цветы и детские игрушки, зажигают свечи.

Траурные мероприятия проходят в центре Ростова-на-Дону, у памятника «Мать и дитя». В городе идет дождь, но сотни людей несут к памятнику цветы и свечи. Акция памяти началась в 12 часов дня, и уже через час подножие памятника было завалено цветами, игрушками. Люди приходят с семьями, с коллегами, приносят гвоздики и тюльпаны.

Российская певица Анита Цой вместе с губернатором Ростовской области Василием Голубевым также возложили цветы к памятнику.

«Хорошо что здесь, в Ростове, есть памятник, который может стать символом нынешней ситуации, непростой очень. Мы все очень скорбим с Кемеровской областью», — сказала ТАСС певица.

Погибших вспоминают и в регионах Приволжского федерального округа. В Ульяновске жители приносят цветы и игрушки в сквер имени Ивана Гончарова в центре города. «Мы с женой смотрим новости, она плачет. Невозможно… это так страшно», — сказал ТАСС житель Ульяновска Андрей Прохоров.

В Башкирии уфимский «Салават Юлаев» и челябинский «Трактор» начнут с минуты молчания седьмой матч четвертьфинала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который пройдет во вторник. Решение команды приняли совместно, рассказали в пресс-службе уфимской команды.

В Перми, где также проходят памятные акции и заупокойные службы, 26 марта перед началом своего концерта певица Лолита заявила, что намерена передать весь гонорар со своего выступления родственникам погибших.

«Полностью гонорар от этого концерта пойдет лично кому-нибудь из родственников погибших», — сказала Лолита, после чего объявила минуту молчания.

Трагедию в Кемерове по-особому воспринимают в регионах Северного Кавказа.

«Это страшное событие снова разбередило все старые раны. Мы все родители, мы все прочувствовали эту боль, и сердце каждого из нас разрывается», — сказала председатель комитета «Матери Беслана» Сусанна Дудиева.

Во Владикавказе акция памяти пройдет на Мемориале Славы возле памятника жертвам теракта в Беслане, а в самом Беслане память жертв кемеровской трагедии почтили накануне. В Дагестане в парке 50-летия Октября проведут акцию «Свеча памяти». В Черкесске в память о погибших в результате пожара в Кемерово состоится возложение цветов к мемориалу «Огонь вечной славы».

По указанию главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова в республике на три дня отменили все культурно-массовые мероприятия. В Кабардино-Балкарии праздничные мероприятия, посвященные Дню возрождения балкарского народа, перенесли на 30 марта, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

В Русском театре им. М. Горького в Махачкале отменили капустник, запланированный ко Дню театра.

Жители Санкт-Петербурга еще 26 марта организовали стихийный мемориал жертвам трагедии у Александровской колонны на Дворцовой площади — на том же самом месте, куда в 2015 году несли цветы в память о погибших петербуржцах в авиакатастрофе над Синайским полуостровом.

На ограждении колонны горожане закрепили надпись на черном фоне «Кемерово. 25.03.2018». Игроки сборной России по футболу перед матчем с Францией возложили цветы и почтили минутой молчания память погибших. На поле они выйдут с траурными повязками.

Комитет по внешним связям Петербурга открыл для всех желающих книгу соболезнований в Доме национальностей на Моховой улице, а также организовал там временный мемориал.

«Запись в ней можно будет сделать в течение трех дней, а впоследствии книга со словами поддержки петербуржцев кемеровчанам будет официально направлена в правительство Кемеровской области», — отметили в комитете.

В карельском городе Беломорск местный кинотеатр отказался 28 марта от показа кинофильмов. В Пскове, Сыктывкаре, Архангельске, Великом Новгороде, Великих Луках, Калининграде также пройдут акции по погибшим в Кемерове.

Автор

Олег Корин

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