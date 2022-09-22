Местное значение. 30 регионам выделили 6 млрд рублей на развитие дорог

Правительство распределило 6,1 миллиарда рублей между субъектами в рамках проектов развития региональных автодорог. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Деньги получили 30 субъектов, передает РИА Новости.
В распоряжении отмечается, что средства выделены в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» и приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы «Развитие транспортной системы».
Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства России 29 марта 2018 года.