С учетом разногласий. Нацпарки России будут финансироваться за счет штрафов

Созданные в 2018 году национальные парки «Кодар», «Ленские столбы» и «Хибины», а также заказник «Новосибирские острова» с 2019 года перестанут получать бюджетные деньги и перейдут на обеспечение за счёт штрафов и других сборов с нарушителей, говорится в протоколе совещания у вице-премьера Александра Хлопонина, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

«Начиная с 2019 года финансовое обеспечение функционирования указанных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения осуществлять за счёт дополнительных доходов федерального бюджета, полученных за счёт зачисленных в федеральный бюджет неналоговых доходов от уплаты штрафов за нарушение законодательства об ООПТ и средств, полученных в порядке возмещения время, причинённого окружающей среде», – говорится в документе.

При этом оговаривается, что собственно создание нацпарков и заказников будет осуществлено за счёт средств, предусмотренных Минприроды России в федеральном бюджете —2018 на развитие особо охраняемых природных территорий, передает РИА Новости.

«С учётом состоявшегося обсуждения считать разногласия между Минприроды России и Минфином России по вопросу финансового обеспечения создания и функционирования особо охраняемых природных территорий федерального значения урегулированными», – уточняется в протоколе.