Готовность номер один. Крымский мост проходит последние проверки

27 апреля на Крымском мосту положат последний метр асфальта. Знаковая стройка подходит к концу. Рабочие в оранжевых робах докрашивают ограждения и наносят разметку. Скоро пойдут машины с отпускниками в Крым. А еще через год — поезда. Пуповина, которую так старались перекусить после присоединения Крыма, стала стальной.

Историю моста через Керченский пролив можно рассказывать часами. Оказывается, еще во времена Тавриды Тмутараканский князь Глеб первым из смертных прошел этот путь посуху. Лед в ту зиму был наикрепчайший. Англичане во время Крымской войны тоже хотели оседлать пролив. Но ограничились телеграфным кабелем, пишет «Российская газета». У наших императоров на столах пылились многостраничные проекты. Но до дела так и не дошло. Фашисты тоже было хотели построить мост. Но, по понятным причинам, им не дали. И только когда немца выбили из Крыма, был построен первый временный мост через Керченский пролив. По нему советская делегация ехала на Ялтинскую конференцию. Мост не выдержал ледохода 1945 года и поплыл в Черное море. В 1954-м была еще одна попытка. Но посчитали, что важнее построить дамбу от наводнений для Ленинграда. Денег для двух проектов не хватало.

Только в 2013 году между Россией и Украиной был подписан договор о намерениях. Высокие стороны договаривались о совместной разработке коммуникационного проекта в Керченском проливе. Не уточнялось даже тоннель это будет или мост. Но, как вы уже догадались, ровно через год надобность в этом договоре отпала.

Мост предложил строить Путин. Сразу после присоединения Крыма. Но не каждая компания бралась за это дело. Только «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга решился. Проектов было — аж 74 штуки. И все обоснованные, красивые, со слайдами и инфографикой. Были среди них и тоннели. Не хуже Ла Манша. Но от тоннеля пришлось отказаться. Во-первых, глубины. Можно, конечно, прорыть и на 100 метрах. В Питере метро даже глубже залегает. Но наклон тоннеля надо соблюдать строго по ГОСТУ! Тогда рыть надо начинать чуть ли от Новороссийска, а выйдет он в Крыму где-то под Феодосией. А если пожар? Нет, тоннель явно не подходил.

— Вообще-то наш мост рассчитан на движение со скоростью 120 км/ч, — говорит Роман Новиков, начальник ФКУ Упрдор «Тамань». — Но все равно решать будет ГАИ. На мосту современный комплекс безопасности. Мы ведем тройной мониторинг с помощью современнейших приборов и датчиков. Первое, мы следим за движением и оказываем немедленную помощь. Мы следим не менее внимательно за конструкциями моста. И если что, в превентивном порядке предотвращаем возможную аварию. Компьютер моментально предлагает возможные решения. Ну как мосту не следить за судами, которые идут под ним?

Специалисты уже выполнили приемочные обследования, статические и динамические испытания автодорожной части Крымского моста, сообщает информационный центр «Крымский мост».

«Это завершающий этап контроля качества строительно-монтажных работ перед итоговой приемочной комиссией. Испытания подтвердили надежность несущих конструкций моста и их готовность к вводу в постоянную эксплуатацию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для испытаний инженеры из специализированного научно-исследовательского института установили на пролетах датчики, которые фиксировали реакцию на нагрузки, передает ТАСС. По мосту проехали восемь груженых самосвалов полной массой каждый в 35 тонн. Грузовики перемещались по различным схемам-сценариям, моделируя разные типы и направления нагрузки. Испытания длились в течение нескольких недель.

«Результаты испытаний подтвердили несущую способность и конструктивную надежность моста», — отмечается в сообщении.

После открытия движения по Крымскому мосту его конструкции останутся в режиме реального времени под контролем структурированной системы мониторинга инженерных систем и конструкций (СМИСиК). Она разработана для автоматизированного мониторинга критически важных параметров элементов сооружения, подверженных наибольшим нагрузкам и наибольшим изменениям состояния в процессе эксплуатации (опоры, пролетные строения и арка).

Автомобильное движение для легковых машин и пассажирского транспорта по Крымскому мосту запустят в мае этого года, сейчас на автодорожной части моста ведутся последние приготовления. Уже полностью уложен асфальт, заканчивается обустройство моста и автоподходов к нему, тестируется автоматизированная система управления, позволяющая оперативно реагировать на любые критические ситуации, проводятся испытания конструкций транспортного перехода, которые уже показали их высокую надежность.